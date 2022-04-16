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星期六 16 四月 2022
奇諾

疫情期间语音障碍增加了30％

戴口罩会限制说话时的清晰度，需要付出更大的努力才能让自己理解。来自专家的建议

Newsroom Infobae

16 四月 2022

语音是人类交流不可或缺的工具。语音干扰的最常见原因是声带的炎症过程，面对物理距离、来自环境的噪音或下巴带的布所造成的障碍物，声带会努力增加音量。

为了提高人们对语音保健的认识，以及及早发现影响喉和声带的疾病的重要性，每年4月16日在全球范围内庆祝世界之声日

有许多状需要注意，因为它们可能表明声带有问题语音质量的变化涵盖了多种情况：“听起来与平时不同或更 “嘶哑”，即所谓的发音困难，即尝试说话时难以发出声音，并且可以表现为更加沉闷，通风，紧绷英国医院言语治疗专家帕特里夏· 法里亚斯（Patricia Farías）说，声音被割伤，甚至完全失去声音或失音。

还有其他类型的 “危险信号”，例如讲话期间或之后感到疲劳或疲倦、呼吸急促、说话时颈部和肩膀疼痛和/或不适、频繁清理、吞咽时不适、说话后耳痛、喉咙有异物感和/或部分丢失的声音或总数，除其他外。

La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)
La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)

尽管人们通常认为语音护理仅适用于某些领域，例如教师，歌手或演讲者，但临床医院言语治疗负责人Fabiana Wilder 警告说：“语音的任何变化都是进行咨询的指标，以及这些变化是否持续下去。超过15天，需要向专业的喉科医生和言语治疗师咨询是或是。无论是在儿童还是在成人中，声音变得嘶哑，发音困难或出现休息是不正常的。”

这位专家指出，将近30％的普通人群在生命中的某个时刻患有发音障碍，而对于语音专业人员而言，这一数字上升到45％

Covid-19大流行加剧了这种情况，因为自成立以来，在20至60岁之间的人群中，咨询人数增加了30％以上，而在65至70岁之间的人群中，咨询人数增加了30％以上。怀尔德的主要原因包括突发卫生事件实施的限制：“沟通动态发生了变化。由于有了面具，说话的清晰度有限，我们必须付出更多的努力才能被理解。有许多患者报告了很多不适感：感觉干燥或有异物。”

在老年人中，声音障碍与最初的隔离情况有关：“尽管存在所有限制，老年人没有沟通，因此与不使用声音有关的表现有所下降，” Clínicas医院的专家重申

照顾声音的最好方法是什么？

Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa)
Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa)Christin Klose/dpa

“认识她并训练她。通常，治疗适应症与意识到使用声音的要素有关，以避免将来受伤和发音困难。通常，良性病理是由于滥用和滥用声音而发生的，即声音需求高且没有相应的诊断和治疗，” 怀尔德解释说。

“必须知道，如果发音困难或这些症状或体征中的任何一种持续超过7天，则有必要咨询专科医生。法里亚斯博士补充说，喉部的许多损伤和伤害通常与嘶哑、刺耳或加重的声音有关，通常会被最小化或正常化。”

诊断和预防

布宜诺斯艾@@ 利斯诊所医院的言语治疗服务将于4月16日星期六开始，旨在提供有关语音主要特征的更多信息。将根据收到的录音对声音进行声学分析。要进行查询，你必须发送电子邮件至 dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

“如果有任何类型的更改，我们将针对我们评估的特征提出指示和/或建议应遵循的步骤。根据声音需求，这可能是早期耳鼻喉科咨询、语音训练或定期监测的征兆，” 该大学医院言语治疗负责人解释说。

就其本身而言，英国医院耳鼻喉科服务的Larynx and Voice区域将提供公开和免费的在线讲座，以提高人们对语音的使用和滥用，预防疾病，伤害和伤害的方法以及使用语音工作时的特殊护理的认识。其他。它将于4月22日晚上7点举行，标题为：“所有生活都有声音”。

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