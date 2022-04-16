疫情期间语音障碍增加了30％

语音是人类交流不可或缺的工具。语音干扰的最常见原因是声带的炎症过程 ，面对物理距离、来自环境的噪音或下巴带的布所造成的障碍物，声带会努力增加音量。

为了提高人们对语音保健的认识，以及及早发现影响喉和声带的疾病的重要性，每年4月16日在全球范围内庆祝世界之声日。

有许多症状需要注意，因为它们可能表明声带有问题。语音质量的变化涵盖了多种情况：“ 听起来与平时不同或更 “嘶哑”，即所谓的发音困难，即 尝试说话时难以发出声音，并且可以表现为更加沉闷，通风，紧绷英国医院言语治疗专家帕特里夏· 法里亚斯（Patricia Farías）说，声音被割伤，甚至完全失去声音或 失音。

还有其他类型的 “危险信号”，例如讲话期间或之后感到疲劳或疲倦、呼吸急促、说话时颈部和肩膀疼痛和/或不适、频繁清理、吞咽时不适、说话后耳痛、喉咙有异物感和/或部分丢失的声音或总数，除其他外。

La causa más común de alteraciones de la voz es un proceso inflamatorio de las cuerdas vocales (Getty)

尽管人们通常认为语音护理仅适用于某些领域，例如教师，歌手或演讲者，但临床医院言语治疗负责人Fabiana Wilder 警告说：“语音的任何变化都是进行咨询的指标，以及这些变化是否持续下去。超过15天，需要向专业的喉科医生和言语治疗师咨询是或是。无论是在儿童还是在成人中，声音变得嘶哑，发音困难或出现休息是不正常的。”

这位专家指出，将近30％的普通人群在生命中的某个时刻患有发音障碍，而对于语音专业人员而言，这一数字上升到45％。

Covid-19大流行加剧了这种情况，因为自成立以来，在20至60岁之间的人群中，咨询人数增加了30％以上，而在65至70岁之间的人群中，咨询人数增加了30％以上。怀尔德的主要原因包括突发卫生事件实施的限制：“沟通动态发生了变化。 由于有了面具，说话的清晰度有限，我们必须付出更多的努力才能被理解。有许多患者报告了很多不适感：感觉干燥或有异物。”

在老年人中，声音障碍与最初的隔离情况有关：“尽管存在所有限制，老年人没有沟通，因此与不使用声音有关的表现有所下降，” Clínicas医院的专家重申。

照顾声音的最好方法是什么？

Los expertos recomiendan evitar comunicaciones telefónicas prolongadas y aconsejan no forzar la voz ni gritar (Foto: Christin Klose/dpa) Christin Klose/dpa

“认识她并训练她。通常，治疗适应症与意识到使用声音的要素有关，以避免将来受伤和发音困难。通常， 良性病理是由于滥用和滥用声音而发生的，即声音需求高且没有相应的诊断和治疗 ，” 怀尔德解释说。

“必须知道，如果发音困难或这些症状或体征中的任何一种持续超过7天，则有必要咨询专科医生。法里亚斯博士补充说，喉部的许多损伤和伤害通常与嘶哑、刺耳或加重的声音有关，通常会被最小化或正常化。”

诊断和预防

布宜诺斯艾@@ 利斯诊所医院的言语治疗服务将于4月16日星期六开始，旨在提供有关语音主要特征的更多信息。将根据收到的录音对声音进行声学分析。要进行查询，你必须发送电子邮件至 dmvhospitaldeclinicas@gmail.com

“如果有任何类型的更改，我们将针对我们评估的特征提出指示和/或建议应遵循的步骤。根据声音需求，这可能是早期耳鼻喉科咨询、语音训练或定期监测的征兆，” 该大学医院言语治疗负责人解释说。

就其本身而言，英国医院耳鼻喉科服务的Larynx and Voice区域将提供公开和免费的在线讲座，以提高人们对语音的使用和滥用，预防疾病，伤害和伤害的方法以及使用语音工作时的特殊护理的认识。其他。它将于4月22日晚上7点举行，标题为：“所有生活都有声音”。

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