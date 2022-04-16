视频：波哥大市中心一辆 SITP 巴士大火让人痛苦不堪

耶稣受难日下午，安东尼奥·纳里尼奥（Antonio Nariño）镇发生了紧急情况，综合公共交通系统（SITP）的一辆公共汽车在火焰的强度下起火并造成了几分钟的痛苦。

这辆车归经销商所有，这是我的 S.A.S 巴士，覆盖了 Bachué-Bosque San Carlos 路线，在第 24 B 场比赛中在第一街发生了事故。

幸运的是，根据公共电视新闻报道RTVC Noticias 的报道，这次事件只留下了物质损失，但没有造成生命损失，因为机上的六名乘客及时撤离了车辆。

在社交网络上流传了一段视频，其中听到了另一位SITP驾驶员的声音，他声称他帮助控制了火焰，尽管事实上他们使用了他随身携带的三个灭火器作为应急包的一部分。

他们@@ 在 RTVC Noticias 中引用了他们在 Transmilenio 对此案所说的话：“一旦事件被举报，案件的协议就被激活了，中央车站消防队的协助也得到了出席。”

他们在《Semana》杂志上报道说，当局启动了相应的调查，以确定造成事件的原因。

“2014年的模型车将接受审计的电动车队组的审查，以确定产生该事件的原因。一旦知道原因，就会采取必要的纠正”，他们强调了他们在Transmilenio中所解释的内容。

耶稣@@ 受难日发生的另一个紧急情况是一名 12 岁以下的未成年人在蒙塞拉特保护区丧生的情况。

波哥大民防总监第欧根尼斯·塞拉诺上校在蓝光电台晨报的对话中报道说，这名未成年人自称是维多利亚·何塞·迪亚斯。

塞拉诺@@ 说：“这份报告来自一名穿着粉红色运动衫的12岁女孩，在蒙塞拉特小径上迷路了。”

此外，民防局局长还为将要爬山的人们提出了一系列建议，“您必须非常了解孩子们，不要让他们离开。”

第欧根尼上校强调，已经有1万多人登上了蒙塞拉特。他警告说，尽管人行横道启用到中午，但缆车和缆车将继续运行。





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