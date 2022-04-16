Vicky去了文具店，警察没有找罗莎，布伦达被绑架了：这就是墨西哥妇女失踪的方式

在过去的几周里，各种各样的妇女失踪事件使墨西哥共和国几个州的民众感到震惊，但它们是非同寻常的案例还是可怕的日常生活，是不可阻挡的深渊的一部分，大约10万的危机消失了吗？

女孩和妇女失踪的组成部分与男子的失踪有很大不同，不幸的是，在许多失踪的背后是性虐待。

到2022年为止，墨西哥@@ 平均每天有7名妇女失踪。

1月1日至4月14日期间，国家失踪和失踪人员登记处报告有748名妇女失踪。

所有病例的46％集中在墨西哥州、墨西哥城和莫雷洛斯州。

如果与哈利斯科州、新莱昂州和萨卡特卡斯州相结合，该比例将上升至71.5％。

根据2022年迄今为止的官方失踪妇女登记册，有320名受害者年龄在10至19岁之间。

该统计数据与今年迄今为止报告的失踪妇女以及仍处于这种状况的妇女相对应，因为在同一时期，在墨西哥各地发现了729人，其中12人死亡。

在关于墨西哥的最新报告中，联合国强迫失踪问题委员会警告说，妇女案件将增加。

该机构说：“12岁以上的男孩和女孩以及女性的病例显着增加。”这类案件相当于与在家庭环境内外绑架儿童有关的失踪案件；作为掩盖性暴力和杀害妇女、招募和报复手段的失踪案件。受害者和当局还报告了旨在贩运和性剥削的失踪事件，“他警告说。

墨西哥儿童权利网络（REDIM）发现，每天有14名0至17岁的人失踪，而不是位于或位于2021年期间。这是基于国家失踪和失踪人员登记处（RNPDNO）提供的数据，截止日期为2022年4月11日。

根据查阅的数据，自登记以来（即自1964年以来），据报有82,328名儿童和青少年处于这种情况，其中五分之一的人在2022年4月11日之前仍然失踪或失踪。

尽管大多数病例（80.1％）是本地化的，但该非政府组织指出，每找到100名0至17岁的人中，就有一人被发现死亡。

维多利亚·瓜达卢佩（Victoria Guadalupe）的罪行令人憎恶，这个只有六岁的小女孩在 17:15 左右去文具店后失踪了4月6日星期三下午。

维多利亚的母亲出去搜寻，邻居们也加入了搜寻，但是两天后在同一个分区里没有发现用塑料包裹的小女孩。据称的罪魁祸首是在他的公寓里发现小女孩的凉鞋之后找到的，这名26岁的男子最初来自瓦哈卡州。

3@@ 月21日记录了15岁的罗莎·玛丽亚·洛佩斯的失踪。根据官方消息，来自Cuapech镇的未成年人Cuetzalan去上班了，没有回来，这就是为什么她的家人立即开始搜寻的原因。

他的一位叔叔在他的 Facebook 个人资料上发布了一篇帖子，他在帖子中分享说，当他要求帮助警察时，他回答说什么也做不了，必须期望这个女孩 “在发脾气过去之前” 自愿返回。

三天后，他死气沉沉的尸体被发现在他家附近。到目前为止，还没有因他的罪行而被拘留的人。

(Foto:@jeugeniolopezm)

3月，由于妇女被绑架和失踪案件的增加，圣路易斯波托西州引起了居民的警惕。

在3月1日至31日期间，FGESLP Twitter个人资料发布了 64个文件，用于搜索无法联系到的人。在总数中，有28人是据报年龄在18岁以下的妇女。当月中旬病例大幅增加时，情况变得更加令人震惊。

当被问及这个问题时，圣路易斯波托西州国家安全系统发言人米格尔·加列戈斯否认这种情况应该在民众中引起警惕，尽管失踪和下落不明的人数大幅增加，而且安全局的作案手法也有所增加。被安全摄像机抓住的肇事者。

“每个案件都是调查，国家当局有责任澄清事实。今天是一个艰难的季节。几个艰难的日子或复杂的一周。今天，我还要呼吁社会不要惊慌。圣路易斯波托西不应该惊慌。加列戈斯告诉广播电台 Factor 96.1 的麦克风，政府正在为实现社会和平而竭尽全力。

布伦达被绑架了，相机记录了所有东西

受害者是从洛斯阿拉莫斯分区被绑架的，圣路易斯波托西州总检察长办公室已经确定了身份

位于房屋内的安全摄像头捕捉了布伦达·马格达莱娜·冈萨雷斯·伊巴拉在圣路易斯波托西州被绑架的那一刻。根据总检察长办公室（FGE）的报告，该罪行发生在洛斯阿拉莫斯分馏区（Los Alamos Fractionation），这是一个非常靠近坦加曼加公园（Tangamanga Park）的住房单元，是波托西诺首府最受欢迎的住房之一。

在3月26日星期六凌晨，现场视频开始在社交网络上传播。布伦达在几个年迈的邻居的家外面，她与他们进行了关于有短路风险的水泵的对话。那一刻，犯罪者闯入了。到目前为止，布伦达的下落还没有人知道。

-(Foto: Twitter/@FiscaliaSLP)

Nayeli 失踪后被发现死亡：她所有的肉都被撕掉了

在圣路易斯波托西州总检察长办公室（FGESLP）发布了一份搜查表格以查找失踪者一周后当局报告说，纳耶利·阿尔法罗·席尔瓦（Nayeli Alfaro Silva）发现了一具尸体，他们说，该尸体与尸体的尸体相对应25岁的女人。尽管向亲属报告了这一事件，但他们指出了各种违规行为，例如他们无法认出尸体以及受害者的浪漫伴侣失踪。

据纳耶利失踪几天后的母亲说，她的女儿最后一次露面是在2022年3月24日上午7点左右。她的浪漫伴侣本来是最后一个与她建立联系的人.

“给我留下了深刻的印象，因为它是一个骷髅。我没看见一块肉 (...)我们不接受这一点。我们正在等待DNA测试的结果。” 纳耶利的母亲洛雷娜·席尔瓦（Lorena Silva）说，但几天后，当局证实检测结果呈阳性，后来是她女儿的尸体丈夫在逃之后被捕。

Nayeli Alfaro Silva es fisicoculturista e instructora en un gimnasio, a decir de su familia, su esposo era muy celoso (Foto: Facebook/Alejandro Chávez)

玛丽亚·费尔南达·孔特雷拉斯·鲁伊斯（MaríaFernanda Contreras Ruíz）失踪了，她死气沉沉的尸体于4月7日在阿波达卡的圣罗莎（Exhacienda de Santa Rosa）附近被发现。

几天后，18岁的年轻人Debanhi Susana EscobarBazaldúa也失踪了，去年4月9日，她最后一次出现在新莱昂州的埃斯科贝多市，此前她与两个朋友在新卡斯蒂利亚附近的一个农场参加聚会。

新莱昂州人民搜索委员会发布的 Debanhi 搜索表指出，他们最后一次见到她时，她穿着白色吊带背心，深色裙子和黑色Convers 型靴子运动鞋。

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

作为身体特征，详细说明她是一个身材苗条，肤色白皙，头发棕色，轻，直，长的女人。同时，特别是有迹象表明，他的下巴上有疤痕，右手上也有疤痕，他还戴着牙套。

有罪不罚、再次受害和平庸的罪行

机构实施的基于性别的暴力导致影响妇女的犯罪不受惩罚的比率很高；根据马塞拉·拉加德（Marcela Lagarde）的说法，“机构提供的照顾不足和不足而对于Dalia B. Carranco来说，“质疑犯罪本身或所受伤害的程度本身就是阻碍妇女寻求正义的障碍”（2020年，第3页）和 “许多关于侵害妇女罪行的指控和女孩没有受到适当起诉或逍遥法外已经向我们展示了一个巨大的障碍：暴力侵害妇女问题被忽视和最小化”。

在这方面，墨西哥城人权委员会在其关于墨西哥城司法机关中基于性别的暴力的报告中指出：

“面临暴力的妇女往往无法获得有效的机构补救办法，使她们不会因为是妇女而成为任何形式的暴力的受害者，在遭受暴力或遭受暴力时无法制止暴力，在遭受暴力时得不到保护，没有得到充分的调查当他们行使权利时，是为了为所遭受的事件伸张正义，了解所发生的事件的真相，最重要的是不要在当局面前再次受到当局的伤害和侵犯。结果是，绝大多数这些罪行都没有受到惩罚；此外，还有一种倾向于使暴力正常化并责备遭受暴力的人，这表明只有处于边缘局势或处于边缘状态的人才实施暴力。

(...)“收集到的资料表明，尽管社会反对妇女所面临的歧视和暴力做法，其中一些做法最终以致命的表情告终，但在照顾受害者和调查案件方面缺乏性别观点，助长了机构暴力这一事实其疏忽或未能维持有罪不罚现象，继续阻碍受害方充分享受和行使人权。”

(...)“对于遭受暴力侵害的妇女来说，存在着双重受害，无论是制度性的还是社会的，这迫使她们掩饰痛苦和羞耻。创伤影响会持续一段时间，对于许多受害者来说，要从家人、伴侣或当局指派的心理支持人员那里获得支持并不容易，因此受害者最终为了不感到尴尬或不冒犯而停止谈论袭击。寻求正义始于可能漫长而痛苦的申诉程序，这是受害者可以通过判决的潜在赔偿能力开始恢复生活平衡的方式之一。”

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