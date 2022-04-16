他们逮捕了一名涉嫌杀害女性的人，她在韦拉克鲁斯州杀害了她的伴侣和两名未成年人

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE.- Decenas de personas se reunieron con velas y cruces rosas en el Monumento a la Revolución para caminar en la "Velada para recordar a las que ya no están con nosotras e iluminar el camino de justicia", la cual terminó en el AntiMonumenta. Esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

部长级警察逮捕了 Juan Augusto “N”，他涉嫌杀害女性，可能对在韦拉克鲁斯州谋杀一名妇女和两名未成年人负责。

该罪行于4月14日在特拉帕科扬市发生，据称苏珊娜·卡雷托·阿方索（Susana Carret o Alfonso），她的10岁女儿和7岁的男孩被胡安·奥古斯托剥夺了生命。

根据韦拉克鲁斯州总检察长的一份声明，逮捕是在部长级警察人员进行了调查并提交了获得逮捕令的适当证据之后进行的。

该法案于4月15日星期五晚上批准并完成，涉及杀害女性罪（由苏珊娜和女孩犯下）和合格的故意杀人罪（针对男孩）。他们的尸体是前一天在市政当局的一个水池里被发现的。

同样，检察官办公室报告说，苏珊娜·卡雷托是被拘留者的浪漫伴侣。

El detenido asesinó a su pareja sentimental junto con su hija y otro menor de edad (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

司法命令执行后，作为C-55/2022刑事诉讼的一部分，被指控的肇事者将在Jalacingo的口头刑事审判和程序法官的初步听证会上出庭，以确定其法律地位。

根据国家公共安全系统（SESNSP）执行秘书处（SESNSP）的数据，从2022年1月至2月，全国共登记了约 155起杀害妇女事件，其中15起发生在韦拉克鲁斯州，在全国排名第二，杀害人数最多杀害女性。

该研究于2月中断，并于3月25日发表。但据当地媒体报道，截至3月2 6日，该实体已登记杀害妇女事件。

另一方面，最近几天，被指控杀害未成年人的肇事者与审判有关克雷塔罗州的@@ 维多利亚·瓜达卢佩。

4 月 6 日，这名未成年人离开了位于 Paseos del Marqués Fraccionamiento 的家，前往附近的一家文具店。但是，在不知道他的下落和当局搜查了几天之后，他的尸体于 4 月 9 日被发现。

El presunto feminicida de Victoria Guadalupe (Foto: FGE Querétaro)

根据调查，死因是勒死和性伤害造成的窒息。

这是高等法院（TSJ）首席法官玛丽埃拉·庞塞·维拉于4月11日星期一宣布的。举行了关于与该程序的联系的初步听证会，并详细说明为检方再进行三个月的调查，以提供进一步的证据。

被拘留者被圣何塞埃尔阿尔托的CERESO收容，但没有获得保释的好处。治安法官强调，临时听证会将于8月举行。

听证会将是发布所有证据的地方，审判听证会的日期将确定。

负责调查和起诉犯罪的副检察官玛格丽塔·卢纳·泰勒斯·吉隆借此机会回顾说，对杀害妇女罪的处罚可从20年至50年徒刑不等。

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