在 Glenn Close 的参与下，《德黑兰》新剧集的预告片已经揭晓

这是《德黑兰》第二季的官方预告片，被国际艾美奖评为最佳戏剧系列。（Apple TV Plus）

这部世界间谍惊悚片将于下个月重返银幕，我们已经有了 Apple TV + 分享的第一个官方预告片。艾美奖获奖系列《德黑兰》的下一集将继续记录添马舰执行新计划的旅程此前他在伊朗首都进行的一次少校失败了.在此延续中， 演员阵容增加了金球奖得主和八次获得奥斯卡提名的人 Glenn Cl ose，扮演 Marjan Montazeri 的角色。

根据2020年首次亮相时看到的原始事件，添马舰（Niv Sultan）是一名摩萨德黑客特工，他以虚假身份渗透到德黑兰，以帮助摧毁伊朗的核反应堆。但是，他错过了目标，触发了可能危及亲人的手术。

除了 Close 和 Sultan 之外，该作品的演员还包括肖恩·图布、谢尔文·阿伦比、阿拉什·马兰迪、希拉·奥米、梅纳什·诺伊、纳维德·内加班、Liraz Charhi、Qais Khan、Sogand Sara Fakheri、Reza Diako、Dan Mor、Arash Marandi、Danny Sher、Moe Bar-El 和 Ash Goldeh。

德黑兰是 Moshe Zonder、Dana Eden 和 Maor Kohn 的创意。这部电影由丹尼尔·西尔金执导，剧本是 Omri Shenhar 和 Zonder 合作的结果。执行制作包括唐娜和舒拉制作公司的 Dana Eden 和 Shula Spiegel；Paper Plane Productions 的 Alon Aranya；Paper Entertainment 的 Julien Leroux；Cineflix Studios 的彼得·爱默生；Kan 11 的 Eldad Koblenz。Zonder、Shenhar、Syrkin 和 Dari Shai Slutzky 也是执行制片人。

德黑兰，备受赞誉的以色列关于间谍的小说

根据该服务的官方提要，该 系列讲述了 “摩萨德特工塔玛·拉宾扬（Tamar Rabinyan）的激动人心的故事，他渗透到德黑兰的一项危险任务中 ，使她和周围的每个人都处于严重危险之中。”两年前，该电视博彩通过最初的 Apple TV + 目录首次亮相，不久之后又获得了国际艾美奖最佳戏剧系列奖的认可。

今年 2 月，已确认 德黑兰 将发布其5月6日的前两集 ，其余的将在每个星期五发行，直到本季结束（总共八集）定于6月17日发行。第一部分目前可以在流媒体服务上看到。

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