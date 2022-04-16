“谢谢你的支持”：73％的用户希望埃隆·马斯克购买Twitter

FILE PHOTO: SpaceX founder Elon Musk reacts at a post-launch news conference after the SpaceX Falcon 9 rocket, carrying the Crew Dragon spacecraft, lifted off on an uncrewed test flight to the International Space Station from the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 2, 2019. REUTERS/Mike Blake/File Photo

特斯拉和Space X首席执行官埃隆·马斯克表示愿意每股支付54.20美元 Twitter 用410亿美元购买了整个社交网络，出现了各种各样的评论，反应，模因甚至 调查以了解网络社交用户的意见。据说有 73％ 的人赞成完成对这位大亨的收购。

今天下午，在对收购该平台的悬念中，埃隆·马斯克（Elon Musk）发了一条推文，感谢成千上万人的支持。

在本周五下午的帖子中，他附上了 Bitcoin Archive进行的一项调查，该帐户拥有近一百万的关注者，专门提供有关加密货币和技术的新闻和观点。在那次公开调查中，他询问用户是否同意埃隆·马斯克购买 Twitter。

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

19,494人回答了这个问题，其中有73％的人赞成埃隆·马斯克成为新主人，27％的人表示他们不同意。由于结果，这位大亨在自己的账户上分享了比特币档案馆的调查，并感谢他获得的支持。

应该强调的是，这不是由统计计量领域的专业人员进行的一项调查，因为它是随机进行的，主要由帐户的追随者看到。也就是说，它的价值在于，埃隆·马斯克（Elon Musk）引用了这条推文来感谢结果，并不代表所有Twitter的观点。

除了结果外，几位用户还对该出版物发表了评论，指出这位南非亿万富翁不应该花太多钱购买社交网络，而这笔钱应该用于消除世界饥饿或为处于弱势地位的人们建造房屋。

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

“不。一位用户说，我应该把这笔钱用于更有用的事情，例如对抗世界饥饿、帮助街头人们或更重要的事情。”也有人说他们不希望 Twitter 成为 Facebook 或 4chan。

马斯克的举动是在周六他在Twitter上问自己社交网络是否正在 “消亡” 之后，并引起了歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber）等用户的关注，他们非常关注但很少发表。特斯拉负责人写道：“这些 '顶级' 帐户中的大多数很少发推文和发布很少的内容，” 特斯拉负责人写道，他为关注者最多的10个个人资料的清单加上了标题，其中包括排名第八的他自己，拥有8100万粉丝。

这位亿万富翁目前拥有这家快递公司近 7300 万股股份，他已成为该社交网络的批评者，并质疑其规则是否 “严格” 遵守言论自由原则。

(Foto: Captura de pantalla/Twitter)

这些批评在包括Twitter员工在内的某些领域引起了怀疑，他们担心马斯克会在公司中行使过多的权力来改变其道德出版标准，包括暂停美国前总统唐纳德·特朗普的受制裁账户因为考虑到他的信息煽动了2021年1月6日对国会大厦的袭击。

自2009年加入该网站以来，马斯克已经积累了超过8000万的关注者，并利用该平台发布了多项公告，包括宣布特斯拉私有化协议，这使他陷入了监管机构的麻烦。

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