“谢谢你的支持”：73％的用户希望埃隆·马斯克购买Twitter

特斯拉和Space X首席执行官埃隆·马斯克表示愿意每股支付54.20美元 Twitter 用410亿美元购买了整个社交网络，出现了各种各样的评论，反应，模因甚至 调查以了解网络社交用户的意见。据说有 73％ 的人赞成完成对这位大亨的收购。
今天下午，在对收购该平台的悬念中，埃隆·马斯克（Elon Musk）发了一条推文，感谢成千上万人的支持。
在本周五下午的帖子中，他附上了 Bitcoin Archive进行的一项调查，该帐户拥有近一百万的关注者，专门提供有关加密货币和技术的新闻和观点。在那次公开调查中，他询问用户是否同意埃隆·马斯克购买 Twitter。
19,494人回答了这个问题，其中有73％的人赞成埃隆·马斯克成为新主人，27％的人表示他们不同意。由于结果，这位大亨在自己的账户上分享了比特币档案馆的调查，并感谢他获得的支持。
应该强调的是，这不是由统计计量领域的专业人员进行的一项调查，因为它是随机进行的，主要由帐户的追随者看到。也就是说，它的价值在于，埃隆·马斯克（Elon Musk）引用了这条推文来感谢结果，并不代表所有Twitter的观点。
除了结果外，几位用户还对该出版物发表了评论，指出这位南非亿万富翁不应该花太多钱购买社交网络，而这笔钱应该用于消除世界饥饿或为处于弱势地位的人们建造房屋。
“不。一位用户说，我应该把这笔钱用于更有用的事情，例如对抗世界饥饿、帮助街头人们或更重要的事情。”也有人说他们不希望 Twitter 成为 Facebook 或 4chan。
马斯克的举动是在周六他在Twitter上问自己社交网络是否正在 “消亡” 之后，并引起了歌手贾斯汀·比伯（Justin Bieber）等用户的关注，他们非常关注但很少发表。特斯拉负责人写道：“这些 '顶级' 帐户中的大多数很少发推文和发布很少的内容，” 特斯拉负责人写道，他为关注者最多的10个个人资料的清单加上了标题，其中包括排名第八的他自己，拥有8100万粉丝。
这位亿万富翁目前拥有这家快递公司近 7300 万股股份，他已成为该社交网络的批评者，并质疑其规则是否 “严格” 遵守言论自由原则。
这些批评在包括Twitter员工在内的某些领域引起了怀疑，他们担心马斯克会在公司中行使过多的权力来改变其道德出版标准，包括暂停美国前总统唐纳德·特朗普的受制裁账户因为考虑到他的信息煽动了2021年1月6日对国会大厦的袭击。
自2009年加入该网站以来，马斯克已经积累了超过8000万的关注者，并利用该平台发布了多项公告，包括宣布特斯拉私有化协议，这使他陷入了监管机构的麻烦。
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