“我的第一个差事”：备受争议的日本现实系列，讲述的是独自走上街头购物的孩子

独立还是不负责任？Netflix 最近发布了《我的第一差事》，这是一部备受争议的日本真人秀系列，讲述年幼的孩子在家里在没有成人监督的情况下购物或其他差事。该计划最初是在 1991 年作为一个细分市场创建的，其灵感来自二十年前由 Yoriko Tsusui 出版的儿童读物《Hajimete No Otsukai》。在其页面中，讲述了一位母亲送她五岁的女儿去买牛奶的故事。

尽管在1970年代，这种养育形式在日本家庭和世界其他地区都很普遍，但这种现实并不适用于当今社会。这引发了一场辩论：自从 真人秀电视节目进入流媒体平台以来，真人秀节目在其本国和全球范围内都受到了严厉批评 。尽管如此，迄今为止，它在亚洲观众中的受欢迎程度仍然很高。

El programa de telerrealidad se inspiró en "Hajimete No Otsukai", un libro infantil publicado en 1971. (Netflix)

每集持续不到 15 分钟，跟随两三岁的孩子在市民的警惕下跑腿。他们不知道自己被记录在案，因为幕后的团队躲在远处描绘尽可能真实的经历。

孩子们沿着人行横道行走，完全独自去拥挤的地方，而叙述者则描述了他们的行为 。当观众完成任务并安全返回家园时，这种格式会让他们兴奋不已。但是，这并不能阻止一些陌生人在途中接近他们，因为他们独自走在街上，遇到了多个成年人。后者导致该标题被归类为一种娱乐形式，在这种娱乐形式中，孩子们被 “抛弃” 自己的命运。

"Mi primer mandado" está compuesto por 20 capítulos que duran 15 minutos o menos. (Netflix)

尽管M y First Mandado 旨在为日本各个家庭的孩子们提供学习课程，但在许多情况下，主角们最终会因为太年轻而无法进行此类活动而破坏了自己的差事。他们忘记购买一些食材，或者只是完全分散了他们必须做的事情的注意力。在其他情况下，他们拒绝这样做，尽管这是应父母要求的差事。

日本家庭的自给自足育儿

在日本家庭中，孩子从很小的时候就习惯于由自己的父母或祖父母自给自足。他们被教导去购物、打扫卫生、做饭和做更多有助于家庭日常工作的任务，而在学校里，他们一天中的一部分时间专门用于打扫教室。

Los niños en Japón son criados de manera autosuficiente por sus padres y abuelos. (Netflix)

在日本，这种成长过程的起源可以追溯到其自身以尊重老年人为导向的纪律文化。对于妈妈和爸爸来说，他们的孩子办事这一事实具有很强的意义，那就是他们成功地面对了成长中的挑战，他们很快就会成为具有强烈责任感的勤奋成年人。

《 我的第一个差事》的全部 20 集都可以在 Netflix 上观看。

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