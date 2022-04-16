玛丽亚·帕斯·格雷罗：在骨头里感受诗歌

如果你在搜索引擎中输入你的名字，侧面会出现你的个人资料，摘自当时Infobae对你进行的一次采访。在他的照片下方，上面写着他于1982年5月3日出生在波哥大。他在安第斯大学学习文学，在巴黎索邦新大学学习比较文学。他说，他在2018年与出版社Cajón de Sastre出版了《上帝也是狗》一书，他的作品反映了哥伦比亚的暴力，写作和思想，其节奏肆无忌惮地解释了混乱的时事。她说她目前是中央大学文学创作系的教授。然后在 OtroPáramo 网站上有他的一些诗歌，以下是有关他的作品和其他采访的文章。

她最近一本书的翻盖上出现的传记评论说，她是她于2018年在Cajón de Sastre出版社出版的《洛斯文盲》这首诗的作者，该诗是《没有名字的一代》的选集和序幕。一年后出版了一本选集，上面印有中央大学的社论邮票，以及洛斯安第斯大学于2006年出版的塞萨尔·瓦列霍（César Vallejo）的《死后诗》中的活着的痛苦。他说他的诗出现在选集《暗影鸟》中。1989-1964 年，十七位哥伦比亚诗人（《碎玻璃》，2019 年）和《室内住所》。四位哥伦比亚诗人（哈韦里亚纳大学，诗歌集，2016年）。说上帝也是一只狗，他说它是由纽约的丑小鸭出版社翻译成英文的。她提到了自己在哪里学习和学习过什么，并指出她正在萨拉戈萨大学攻读文学理论博士学位，并且仍在波哥大中央大学担任全职教授。

那是我第一次见到她的地方。那是在2017年，我刚刚完成了语言学和文学的学位，我正计划开始一个专业。她是我在当时由罗伯托·布尔戈斯·坎托（Roberto Burgos Cantor）领导的系叙事创作专业学习的科目之一的老师。我记得所有学生的第一印象都是一样的：多么聪明、最美丽的女人。如果你在部门的其他课程中提问，每个人的想法都是一样的。我认为她作为老师的清晰度使她成为诗人。他是当时最能指导我写作的人，我应该去哪里，我应该去哪里，我应该去哪里。

这些课程是在晚上上课的，因为大多数课程都能正常工作。我在媒体上写书评，时不时地调情写故事的想法。我还在做。课程结束时，我一直在问玛丽亚·帕斯的问题，她问了我两倍的问题，这让我感到惊讶。我们一起走到汽车站，谈论书籍和你想写的东西，但你不知道怎么做。每个人都走了自己的路，二十四小时后我们又做了一次。年底到来的时候，我想念她。多亏了她，我比一开始就知道得更多，而且我内心的迷失程度也减少了。我毕业了，这是很久以后我唯一继续参加的学习。

我是一名书商，在一家出版社工作，我继续在媒体上写书籍，但我还没有写第一本书。自从我们见面以来，她玛丽亚·帕兹（Maria Paz）已经出版了三本书。我一直在追踪他的踪迹，超越了日常生活所带来的距离。我最近发现了最近的一个。他的社论联系我告诉我这件事，当我在家收到它时，我把它拿在手中，然后在随机页面上打开：“没问题，没有短语，没有清单，没有音节...”我一直在思考他的那些话，这样他就必须说出最困难的话，就好像这是世界上最微妙的话一样，好像恐惧是一张在口袋里皱巴巴的纸，好像死亡是蒸发的水，好像日子的流逝是书本翻盖上的灰尘一样。

外面是粉红色的舌头，盲猫是一本用语言进行实验的书，作为一本好诗集，在说话和表演中详细介绍了动物、野生、人类的粗暴；它微妙地描绘了寻找一种嘲笑、反映、遗憾生活和生活的声音的搜索。玛丽亚·帕斯·格雷罗的声音就是其中之一。今天，她是哥伦比亚最杰出的诗人之一。它一点一点地在读者的雷达上排名。我已经在我里面了。有了这本书，它就进入了我的骨头，因为这就是诗歌的感觉，因为它将诗歌倒在书页上、内心深处、骨头里。

不是艾达·维塔莱（Ida Vitale）或维拉里诺（Vilariño），但他们身上有一些强项，还有玛丽亚·梅赛德斯·卡兰萨，甚至米斯特拉尔，博拉尼奥等等。他是一位诗人，是诗人的果实。读书的诗人，看见世界的诗人。是她，通过这些经文，她发出的声音像河流一样流淌。过了一会儿没说话，我决定写信给他。她在西班牙和我在哥伦比亚，谈到了她的书，写诗是什么以及今天在哥伦比亚成为诗人意味着什么。他的书将在4月19日开始并持续到5月2日的新版波哥大国际书展上与Himpar Editores一起发行，Himpar Editores刚刚以这个漂亮的标题开始了他的诗歌收藏。

Imagen del último libro publicado de María Paz Guerrero (Foto: Santiago Díaz Benavides).

在构思一首诗时，无论它的起源是什么，需要什么才能赋予它精确的语气？

重写。大声朗读重写的内容。把它记录下来。听好了重读它。让时间过去吧。更改必要的单词。把文字挂在墙上。一次又一次。在一个循环中。让时间过去吧。恢复。阅读挂在墙上的文字。划掉单词。从远处看那些文字。

你怎么称呼恐惧？你怎么知道它的节奏是什么？

在《Pink tongue out，瞎猫》中，我用一种痛苦的幽默来表达对死亡的恐惧。细胞的乘法产生一种加速语言，一切都在不断移动。我也对身体器官轴的变化感兴趣。

骨头里有什么感觉，它是如何以书面形式实现的？

我读过来到那个地方的声音，“骨头里感觉到的东西”，转录它们，学会它们，吸吮它们，浸渍。然后我伸出舌头。

那些成为诗人的人以及成为画家或木匠的人的命运太不确定了。当你决定把诗歌当作生命的引擎时，诗歌的道路是什么？

我想说的是，人们试图围绕自己的激情旋转。像苦行僧或陀螺。

让这条路转弯吧。

就担忧而言，这里有什么与以前的书相似的地方？这些经文是呕吐的吗？

我相信 “上帝也是狗”、“文盲” 和 “粉色舌头出来，瞎猫” 中的 “相似” 是一个语言项目。我有兴趣捕捉生命力量和经历它们的暴力。在那条路上，我发现动物是一种驱动力，它使我能够用文盲的语言从感觉中扩展人类的感觉。

到目前为止，我从未呕吐过写作。对我来说，写作与呕吐无关。“粉色舌头出来，瞎猫” 不是线性文字，它的结构可以指向合唱结构。这不仅仅是一首诗集，还是一首很棒的诗，其中一只盲猫出现并消失，肚子肥胖地上床睡觉。这就是疾病、科技、死亡、女性、暴力和诗歌作为一种传播的语言出现的地方，就像垫子上的蜂蜜污点一样。

坐下来编辑这本书难吗？有没有特别的剧集？

Himpar 是一家出版社，提出了一个关于各级文学的对话社区：集体阅读手稿，从文本到版式的过渡，再到传播。我之所以说社区，是因为根据该项目的说法，有六位编辑任命了一位领导该项目的编辑。在这种情况下，我与安娜·塞西莉亚·卡莱（Ana Cecilia Calle）合作，她是一位对每节经文都有强烈眼光的读者，脑海中有文学作品的对话者，是作品的看守者。

那么今天诗歌在哥伦比亚的发展方向怎么样？有时候它似乎只是少数几个，而相同的几乎总是相同的。

好吧，我看到了独立出版商的全景图，这些出版商在书店（也是独立的书店）和该国的博览会上发行书籍，这非常有趣。这是一个允许不同诗意声音和危险版本的空间。在另类空间中，不断有诗歌朗诵的编程。在那里，你可以听开始写作的诗人，以及已经在进行作品的诗人。有一种倾听和阅读出现的提案的态度。此外，还有一些项目致力于鼓励阅读诗歌。相反，我看到的是一个沸腾的空间。

最后，外面有粉红色的舌头吗？那只猫失明了吗？

你觉得怎么样？





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