马拉多纳的衬衫可能成为历史上最昂贵的运动用品：传奇的Babe Ruth衬衫保持了记录

任何足球爱好者的梦想都将在几天后发售，这一宣布彻底改变了整个地球。英国拍卖行苏富比正式宣布将开始竞标出售这件衬衫迭戈在对阵英格兰的历史性比赛中穿着阿曼多·马拉多纳，对应于1986年墨西哥世界杯四分之一决赛。围绕新闻引起的争议是史蒂夫·霍奇（Steve Hodge）和马拉多纳（Maradona）家族之间的对抗，这在达尔玛·马拉多纳（Dalma Maradona）和克劳迪娅·维拉法尼（Claudia Villafañe）的声音中提出了一个问题，可能会大大改变他们的价格：被拍卖的夹克是在下半场他在哪里打进了 La Mano de Dios 和世纪目标？

世界足球历史上这颗宝石的经济争端将从4月20日开始，到5月4日结束。同一家拍卖行估计，尽管这场斗争将以英镑进行，但以美元计算，价格仍在 500 万美元至近 800 万美元之间。如果它达到了负责销售的人员估计的最低限度，那么在销售与体育相关的物品时，所有记录都将被打破。

Más allá de las dudas sobre si es la del primer tiempo o la del segundo, la subasta por la camiseta de Maradona espera alcanzar los cinco millones de dólares (Foto: Sotherby's)

现在谁在顶层等着？属于传奇人物贝贝·露丝（Babe Ruth）的纽约洋基队球衣，在1928-1930年期间穿着：它在2019年6月15日的一次拍卖会上以 564万美元的价格售出，使其成为有史以来最昂贵的体育收藏家物品。之前的纪录是由同一位穿着1920年T恤的棒球运动员捍卫的，为此支付了440万美元。打破该品牌的有问题的拍卖是与 “斯瓦特苏丹” 有关的文物收藏的一部分，露丝也是如此，他在洋基体育场出售了 Hunt Auction s 公司。

负责此次出售的人在一份声明中澄清说，他们与这位棒球传奇人物的家人合作，收回了需要以更大规模的方式向公众展示的有价值的运动员作品。此外，人们承认，这个数字很高，但在这方面并不令人惊讶。该公司总裁戴维·亨特（David Hun@@ t）解释说：“尽管今天创下的创纪录价格肯定是惊人的，但考虑到贝贝在这个国家历史上拥有令人难以置信的材料和神话般的地位，我一点也不感到惊讶。”

La camiseta de los Yankees de Nueva York de Babe Ruth de 1928-1930 se vendió en 5,64 millones de dólares (Foto: Hunt Auctions)

露丝的传奇职业生涯跨越了 22 个赛季，包括 714 个本垒打和四个世界大赛冠军。虽然贝贝因为洋基队效力而享誉全球，但他也曾在波士顿红袜队和勇士队度过时光。1936 年，他成为当选棒球名人堂的五位首任成员之一。

如果我们只将自己锁定在足球球衣领域，那么来自巴西的传奇人物将保持目前的纪录。贝利是该学科历史上的神话。他赢得了许多杰出的足球奖，包括2000年的FIFA世纪最佳球员。这些奖项，加上他在场外的超凡魅力，使他成为体育界最受欢迎的人物之一。

O Rei 在担任足球运动员期间穿着国家队排名第 10 的球衣，他参加了 1970 年世界杯锦标赛。巴西在最后一轮对阵墨西哥，贝利打进了比赛的第一个进球。在 Verdeamarelha 以4-1的比分击败东道主的比赛之后，她与罗伯托·罗萨托（Roberto Rosato）交换了衬衫，同一件夹克在英格兰佳士得的家中被拍卖：它的售价是预期价格的三倍，最终报价为225,109美元，这使它成为现实根据吉尼斯世界纪录，这是最有价值的足球衫。

La camiseta de Pelé del Mundial de México 1970 cerró en 225.109 dólares estadounidenses (Foto: Christie's)

但是，并非运动中的所有东西都只是主角们穿的衬衫。有两件商品打破了所有人的预期，是以异国情调的价格购买的。有史以来售出的第二昂贵的足球纪念品是足总杯。足球协会挑战杯是世界上历史最悠久的比赛，也是最受尊敬的全国预选赛。成立于1871年，目前有736支球队有资格参加比赛，阿森纳保持了本次锦标赛最成功的记录，共有14场胜利。

只生产了四个足总杯，其中一个已售出。它于2005年被一位匿名电话竞标者拍卖，该竞标者获得了令人印象深刻的956,000美元，并作为当时售出的最昂贵的足球纪念品参加了 Jules Rimmet杯。英国比赛奖杯是有史以来四个奖杯中最古老的一个，在 1896 年至 1910 年之间，每年都会颁发给比赛的获胜者。

Un comprador relacionado al Manchester City se llevó la primera FA Cup por 956 mil dólares estadounidenses (Foto: National Museum)

但是，足总杯目前并不是与足球相关的最昂贵的物品。据信，这套书《谢菲尔德足球俱乐部的规则、条例和法律》是有史以来第一本关于足球的官方规定。这件历史性作品由世界上最古老的活跃足球俱乐部谢菲尔德足球俱乐部精心组织，2011年以124万美元的价格出售给了苏富比拍卖行的一位匿名竞标者。这本书描述了今天仍然存在的规则，例如间接任意球、角球以及禁止拳打和踢。

El Sheffield FC vendió los que podrían ser las primeras reglas escritas del fútbol por 1,24 millones de dólares estadounidenses en 2011(Foto: Sheffield FC)

历史之门将从4月20日起再次打开，等待知道体育史上最大的一笔交易是否会发生。但是，也有可能没有人会出价房屋预期的数字，它将再次交给史蒂夫·霍奇（Steve Hodge）。但是考虑到这件球衣在足球历史上的重要性，可能已经有几位亿万富翁商人准备开始一场艰苦的战斗，这场战斗将持续14天，这可能会触及不可想象的数字。

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那@@ 天，迭戈·马拉多纳提供了一个关于他们对阵英格兰的特殊衬衫的未知事实在 1986 年世界杯上