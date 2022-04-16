豪尔赫·特里亚纳因巴勃罗·戈麦斯的声明殴打第四季度官员

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

国家行动党（PAN）的代表豪尔赫·特里亚纳（Jorge Triana）抨击了由总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）领导的自称为第四次转型（第四季度）的多名官员，原因是巴勃罗·戈麦斯发表了关于撤销授权。

这位蓝白议员通过他的 Twitter 帐户保证，“政府希望惩罚在欺诈性磋商中没有投票的公民。”

“政府希望制裁在总统的欺诈性撤销磋商中没有投票的公民，同时希望格尔茨、巴特利特、谢勒、安娜·格维拉、奥瓦莱、卡洛斯·洛梅利、德尔菲娜、洛佩兹-加特尔等暴行不受惩罚，”在社交媒体上写道。

Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)

尽管他没有说明他指出某些公职人员的理由，但Jorque Triana的话是在最近几天金融情报室（FIU）负责人表示，公民参与授权撤销是强制性的，如果他没有的话，他还是这样说的。参加4月10日的民意调查将产生后果。

巴勃罗·戈麦斯援引了《墨西哥宪法》第 35 条，该条规定，所有公民都有义务在选举、全民协商和撤销过程中投票，并明确规定 “对不参加选举的制裁这样做” 在38日。

但是，戈麦斯对《宪法》中规定强制性的条款有些困惑，不久之后指出，第 35 条谈到了投票权，而第 38 条提到了对不投票的制裁。

Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

但是，金融情报室负责人再次宣布，国家选举研究所（INE）没有告知墨西哥人在 “撤销授权” 中进行投票是强制性的。在此之前，只有1650万持有选民证书的墨西哥人前往投票站，而将近7600万人选择不参加。

有鉴于此，国家统计局在4月14日保证，它拥有的两个信托受到法律保护，并在其信息中对巴勃罗·戈麦斯（Pablo Gómez）进行了反驳，但没有明确提及：“谁说国家统计局可以用这笔钱放更多的盒子，都是谎言。”

选举机构在一份声明中解释说，它拥有的信托，包括支付劳动负债基金和实现房地产基础设施计划基金，不能用于创建信托以外的目的。

El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

这是因为，《联邦预算和财务责任法》第11条规定，“负责从其预算中分配资源或协调其运作的机构或实体的单位应负责申请这些机构或实体。信托的目的”。

他补充说：“这些信托的总余额为 13.5309亿比索，其中只有6.2615亿比索可用，但不能用于指定用途以外的其他目的。”

巴勃罗·戈麦斯（Pablo Gómez）回答说：“国家统计局关于其两个信托基金的正式回应是两者非法性质的众多示威之一。国家统计局不是社会保障机构，也不是房地产基金。它不能为其职能以外的目的留出资源。”

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