Ideam 提醒哥伦比亚下雨的周末

最近，水文，气象和环境研究所（Ideam）提醒哥伦比亚人本周末该国大部分地区可能出现降雨。据该实体称，本周六和周日桑托斯将在哥伦比亚的某些地区出现多云和降水。

根据Ideam预报和警报办公室负责人玛莎·卡德纳（Martha Cadena）的说法，“在复活节的剩余时间里，由于该国中部的季节性雨季，预测表明，由于该国中部的季节性雨季，云量充足，” La FM。

本周末受降雨影响最大的地区是太平洋、加勒比地区的一些地区和安第斯地区。同样，根据Ideam的说法，降雨将主要记录在下午和晚上。

尽管本周末哥伦比亚的几个地区将多云，但也有一些地区将发生完全干旱，例如大西洋，玻利瓦尔，马格达莱纳和拉瓜希拉的某些地区。

上述广播电台援引玛莎·卡德纳的话说：“在加勒比地区，主要是中部海岸，卡塔赫纳，圣玛尔塔，巴兰基亚和拉瓜希拉以北，干燥晴朗的天气将继续。”

Ideam 邀请旅行者了解情况并保持警惕

由于全国各地都发生了大雨，以及本周末可能发生的暴雨，因此有必要了解道路状况，这就是为什么Ideam邀请旅行者保持警惕并避免挫折的原因。

该实体的预报和警报办公室负责人说：“建议检查道路状况，并提醒当局可能出现的任何情况，以提醒其他驾驶员。”

同样，玛莎·卡德纳（Martha Cadena）回忆说，在不同地区，仍然存在2022年第一个雨季可能发生的洪水和山体滑坡的警报。因此，他敦促各部门和地方当局继续监视这些地区和公民，避免过境这些地区，并 “在安全地区寻求避难，以免反复降雨的威胁”。

此外，他回忆说，有必要避免穿越水位高的河流或溪流周围的区域，以及在大雨期间不要穿越支流。

由于一年中的第一个雨季而引起的感情

3月15日，该国正式开始了新的雨季。根据国家灾害风险管理股（Ungrd）的数据，截止日期为4月3日，在全国15个省的101个城市登记了149起事件，其中昆迪纳马卡，考卡，安蒂奥基亚，威拉，纳里尼奥和咖啡区受影响最大。

这些事件伤害了代表5,500多人的2,365个家庭，造成10人死亡，14人受伤。同样，到那时为止，有22所房屋被摧毁，另有736所房屋受到影响。

该实体还保证，基础设施报告显示，该国205条道路以及15座车辆和两座人行天桥遭到破坏。此外，21条渡槽和12条下水道以及8所教育机构遭到破坏。

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