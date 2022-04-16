古斯塔沃·佩特罗向费德里科·古铁雷斯发了一条新推文：“'被告' 的候选人”

古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）最近几天一直是谈话的话题，这要归功于他的兄弟胡安·费尔南多（Juan Fernando）访问前国会议员伊万·莫雷诺（IvánMoreno）前往波哥大的拉皮科塔监狱时使用的 “社会宽恕” 提议。

社交网络很快就被这样一个事实所分裂，即与 Petro 如此亲近的人因腐败而探望囚犯。一方面，他们支持这位进步领导人的立场，另一方面，他们以强烈的论点谴责了他的言论，主要在Twitter上讨论了这个问题。

好吧，在网络中，这些网络通常是总统候选人提出投票想法的最直接的沟通手段，最近几天都在间接启动。

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费德里科在周五晚上发布了一条推文，他在推文中说他 “从未犯过罪，另一个人犯过罪”。尽管该消息没有特别针对任何人，但佩特罗本周六决定通过转推回应这些话：“被告” 的候选人”。

Gustavo Petro responde en Twitter a Federico Gutiérrez. Foto: pantallazo del Twitter de Petro

到目前为止，哥伦比亚小组的候选人尚未发言。据称，佩特罗的话与宪法法院的批准有关，因为宪法法院被指控前总统阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯涉嫌程序欺诈和贿赂证人。

在不同时期，不同地方都表示，麦德林前市长将成为乌里布主义的候选人，同一位候选人一再否认这一说法。

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尽管根据国家咨询中心（CNC）最近对CM＆新闻节目，古斯塔沃·佩特罗和费德里科进行的一项调查，争夺卡萨德纳里尼奥的竞赛也涉及其他候选人，例如英格丽·贝当古，约翰·米尔顿·罗德里格斯，塞尔吉奥·法哈多，恩里克·戈麦斯和鲁道夫·埃尔南德斯古铁雷斯是公民投票意向比例最高的国家，分别为34％和23％。

如今，每个人都在制定自己的策略，以吸引更多的人，并说服他们在全国不同地区为他们投票。即使通过他们的副总统公式，他们也负责宣传他们打算在未来四年为哥伦比亚制定的政治计划。

根据彼得罗@@ 的说法，第一轮总统选举将于5月29日举行，届时他将寻求获胜以避免定于一个月后举行的第二轮选举。

很快，哥伦比亚人将不得不在不久的将来选择最适合自己的提案，这是一些最重要的问题：通货膨胀，不安全，打击毒品，环境，与民族解放军的和平进程，教育，流动性等。

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