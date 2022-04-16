弗拉维亚老挝因没有在 2022 年科切拉见到哈里·斯泰尔斯而破产：“这是我的错”

Flavia Laos 正在美国享受这个节日科切拉2022年，最佳国际艺术家将在4月24日之前展出。英国歌手@@ 哈里·斯泰尔斯（Harry Styles）凭借One Di rection 乐队在全球范围内取得了成功，他是第一位歌手的主角版，但是那个金发模特没能看到它。发生了什么事？

当老挝通过其官方 TikTok 账户宣布他在加利福尼亚的帝国马球俱乐部看这位青年偶像时，这位 “西瓜” 表演者的粉丝们感到非常兴奋。 “今天我们将第一次看到这首歌直播” ，她在与朋友们跳舞的视频旁边发布了一段视频Styles的新单曲 “照原样”。

弗拉维亚·老挝宣布她将参加 2022 年科切拉的哈里·斯泰尔斯秀 | 视频：TikTok/ @flavialaosu1

这就是网友向这位秘鲁有影响力的人保证，她正在实现许多粉丝的梦想，他们由于各种原因无法参加音乐节。“今天我遇到了羡慕”，“征服哈里·斯泰尔斯，无论如何”，“真幸运！”，“为我把它带到月球上”，“我也想去”，是弗拉维亚·劳斯的帖子中可以阅读的一些评论。

几个小时后，帕特里西奥·帕罗迪（Patricio Parodi）的前搭档在朋友的陪同下出现在音乐盛会上。此外，她很高兴遇到了有影响力的人卢安娜·巴隆和马弗·内拉，后者与男友埃内斯托·卡比塞斯一起参加了音乐节。他们所有人都很高兴看到哈里·斯泰尔斯（Harry Styles）现场演唱会。

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

FLAVIA LAOS 错过了演出

这位金发模特宣布她在旅馆里不再参加音乐节，这使她的追随者感到惊讶。 “我错过了所有的演出，我们在酒店是因为发生了一些丑陋的事情。卢安娜救了我，因为如果她没去过那里...” ，用悲伤的外表评论了他的 Instagram 故事。此外，他在帖子中写道，他快要哭了。

在网友的坚持下，弗拉维亚澄清说她没有见过这位英国歌手；但是，她没有说出到底发生了什么，因此她不得不突然退出音乐节。 “如果你问我有没有看见 Harry Styles 之类的东西，不，什么也没有。失败了，是我的错，但是 pucha...第一次体验这里，” 他补充说。

弗拉维亚老挝无法参加 2022 年科切拉举行的哈里·斯泰尔斯演讲 | 视频：Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022：如何免费在线观看音乐会？

Coachella Valley音乐与艺术节在美国加利福尼亚州举行，由于冠状病毒大流行使其无法正常发生，因此休会了两年。今年将是4月的两个周末；第一个是15至17日，第二个是4月22日至24日。

对于2022年版，无法参加的音乐爱好者可以在线欣赏所有音乐会。这些已分为几个频道，您可以免费观看，只需进入其官方YouTube频道即可。接下来，检查链接。在此处@@ 了解有关现场表演的更多信息。

-链接观看 Coachella 2022 直播（第 1 频道）

-链接观看 Coachella 2022 直播（第 2 频道）

-链接观看 Coachella 2022 直播（第 3 频道）

请记住： 如果您错过了自己喜欢的艺术家或乐队的演出，请不要担心。在每次直播之前，您将能够看到前一天的最佳节目。

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