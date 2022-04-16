2022年复活节：著名墨西哥人在度假时去过的天堂般的目的地

随着圣周的到来，宗教纪念活动不仅会到来，而且对于一些墨西哥人来说，通常还会有几天的休息时间。因此，休假的学生或休假的员工通常会利用四月份的这些日子出去休息一下。

从这个意义上讲，演艺界也紧随其后，在2022年，几位名人决定拿起行李去令人难以置信的地方独自一人或与亲人一起利用这个季节。

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman) EFE

节目主持人辛西娅·乌里亚斯（Cynthia Urias）现在告诉我！，通过自己的 Instagram 帐户分享了他最近访问锡那罗亚州海滩的一些照片。

因此，几天来，她坐在游艇上穿着黄色泳衣时分享了一张彩色的照片，标题为 “G irl Power”。

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

他写道：“拉索诺拉·马坦塞拉说得对：海上生活更美味。”

反应不久就来了，许多网友对这位肥皂剧女演员的评论框充满了奉承。

“你看起来很漂亮”，“漂亮”，“壮观”，“你有一个可爱的笑容”，是他收到的一些提及。

此外，在接下来的几天里，乌里亚斯（Urias）与这个社交网络的追随者分享了他的孩子们在沙滩上的美好时光。

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

尽管帕特里西奥·博尔盖蒂（Patricio Borghetti）不是墨西哥人，而是阿根廷人，但他的大部分艺术生涯都花在了国家领土上。此外，在这种情况下，诸如R ebelde 或Amormío 之类的肥皂剧演员决定与他的搭档奥达利斯·拉米雷斯（OdalysRamírez）一起去一个寒冷得多的目的地。

夫妻俩带着孩子去了帕克城山（Park City Mountain），这个地方位于美国犹他州，其特点是大山上满是积雪，滑雪是其最佳景点之一。

在两位艺术家的 Instagram 个人资料上显示的图像中，他们非常热情地与孩子们一起享受美好的时光。

“他们不知道我滑雪有多害怕。今天我非常喜欢它。当你克服恐惧时，就会发生耸人听闻的事情，” 奥达利斯从他的账户中写道。

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

一直不停地享受这些约会的人是芭芭拉·德·雷吉尔（Barbara de Regil），她向纳亚里特的蓬塔德米塔炫耀了她的最新作品。

罗萨里奥·蒂耶拉斯（Rosario Tijer as）的女演员不仅借此机会展示了一些展示她腹部工作的照片，而且还与粉丝们分享了她最近几天与丈夫生活在一起的浪漫时刻。

但是，对于这位女演员来说，并不是所有事情都很乐观，因为她发生了海胆事件并去看了医生。

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

“我在医生那里度假，哈哈哈哈，生活并不完美，” 他在 Instastorie 上写道，因为脚底注射的疼痛使他尖叫。

后来，芭芭拉向她的追随者们展示了她将与伴侣共进的浪漫晚餐，在那里她观察了一个豪华的海滩装置，上面写着 “爱” 的巨型字母

司机塔尼亚·林孔（Tania Rincón）变大了，她，她的伴侣，她的两个孩子和他们小孩子的祖父母都在迪士尼游轮上度过了难忘的旅程。

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

这位艺术家在自己的 Instagram 帐户上分享了在沙滩上游泳或遇见唐老鸭，尼莫等角色的感人时刻。

这位著名女士在帖子中发表的一些描述是 “积累回忆并庆祝我的父母和我们在一起” 或 “非常高兴”。

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