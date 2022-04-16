Coachella 2022 直播：免费观看所有音乐会的时间表和链接

等待结束了！Coachella 2022音乐节终于回来了，令粉丝们高兴的是，来自世界各地的最优秀的艺术家已被确认将出席今年的音乐节。那些有机会动员到美国的人将能够目睹每天举办的大型音乐会。

如果您无法获得门票或旅行，那么您可以触手可及的一系列平台，您可以在其中逐分钟关注直播，该直播会记录良好的图像和音频，因此您可以在家中舒适地享受体验。了解所有细节。

COACHELLA 2022：¿QUÉ ES？

自1999年第一版以来，这已成为音乐界最重要的事件之一。与其他节目不同，这场演出不仅汇集了来自美国或欧洲的明星，而且还将拉丁美洲歌手列入了他们的艺术家名单。在这个版本中，与会者和粉丝将能够享受数小时不间断的节目。谁代表我们？“Bichota” 被称为 Karol G、Pablo Vittar、Anitta 和 Nicki Nicole。

COACHELLA 2022：¿DÓNDE ES？

这次在加利福尼亚州印第奥举行的科切拉谷音乐和艺术节将是4月的两个周末，第一个是15至17日，第二个是4月22日至24日。

在哪里观看 COACHELLA 2022 直播？

对于2022年版，无法参加的音乐爱好者可以在线欣赏所有音乐会。这些已分为几个频道，您可以免费观看，只需进入其官方YouTube频道即可。接下来，每天查看艺术家的链接和阵容。

-链接观看 Coachella 2022 直播（第 1 频道）

-链接观看 Coachella 2022 直播（第 2 频道）

-链接观看 Coachella 2022 直播（第 3 频道）

事实：如果您错过了自己喜欢的歌手或乐队的演出，请不要担心。在每次直播之前，您将能够看到前一天的最佳节目。

Últimas noticias de Coachella 2022.

阵容科切拉 2022

SÁBADO 16

(运河 1)

下午 4:00-欢迎

下午 4:15-Koffee

下午 4:35-Masego

下午 5:05-Wallows

下午 6:00-布谷鸟

下午 6:50 -88rising

晚上 8:10-披露

晚上 9:30-Flume

晚上 10:40-梅根·赛恩·种马

晚上 11:30-Billie Eilish

(运河 2)

下午 4:00-欢迎

下午 4:15-沙滩兔子

下午 5:00-J.I.D

下午 5:45-Giveon

下午 6:40-100 gecs

晚上 7:30-卡罗琳·波拉切克

晚上 8:25-布罗克汉普顿

晚上 9:15-丹尼·埃尔夫曼

晚上 10:20-里奇·布莱恩

晚上 11:05-Stromae

上午 12:05 -21 Savage

(运河 3)

下午 4:00-欢迎

下午 4:15-切尔西·卡特勒

下午 4:55-Current Joys

下午 5:20-Emo Nite

下午 5:40-日式早餐

下午 6:25-穿红衣服的女孩

晚上 7:15-Rina Sawayama

晚上 8:15-史蒂夫·莱西

晚上 8:50-巴勃罗·维塔尔

晚上 9:40-Gizzard 国王和蜥蜴巫师

晚上 11:00-弗雷迪·吉布斯/Madlib

晚上 11:30-Hot Chip

上午 12:05-Kyary Pamyu Pamyu

DOMINGO 17

(运河 1)

下午 4:00-欢迎

下午 4:15-冲浪诅咒

下午 5:00-亚历克·本杰明

下午 5:35-文斯·斯台普斯

下午 6:35-跑珠宝

晚上 7:35-Finneas

晚上 8:30-玛姬·罗杰斯

晚上 9:15-Karol G

晚上 10:05-Doja Cat

晚上 11:05-瑞典之家黑手党/The Weeknd

(运河 2)

下午 4:00-欢迎

下午 4:15-路

下午 5:05-MS Band

下午 5:40-Beabadoobie

下午 6:20-奥维尔·派克

晚上 7:05-奇卡诺蝙蝠侠

晚上 7:55-戴夫

晚上 8:40-Joji

晚上 9:30-月光

晚上 10:15-杰米 xx

(运河 3)

下午 4:00-欢迎

下午 4:15-情感橘子

下午 5:00-Tres 频道

下午 5:45-金·佩特拉斯

晚上 8:15-鸭酱

晚上 10:00-杜蒙特公爵

晚上 10:55-丹泽尔·库里

晚上 11:40-肚皮