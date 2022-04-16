全国人权委员会要求CDMX检察官办公室调查并惩罚殴打妇女的蒙面妇女

国家人权委员会（CNDH）敦促墨西哥城总检察长办公室调查并惩罚在历史中心República de Cuba Street袭击一名妇女的蒙面妇女。

通过社交网络发表的声明，委员会表示对4月13日发生的侵略行为 “感到关切”，“因此，有必要敦促该市当局，特别是FGJCDMX 立即处理已经存在的投诉以及那些投诉是插入”。

在这份文件中，全国人权委员会强调，它在历史中心的建筑物由 Okupa Cuba Monumenta Viva 集体占领，只有一个自称为 “激进分子” 的团体不想参与对话和达成协议，“因此，对该组织提起了法律诉讼。维持占领的人”。

CDNH exhortó a la Fiscalía que investigue a las implicadas (Foto: Twitter/@CNDH)

在全国人权委员会发表声明并转交该名被蒙面妇女殴打的妇女的申诉后，该国首都公民安全部（SSC-CDMX）的人员收回了位于古巴共和国大街的委员会大楼。

CDMX内政部长马蒂·巴特雷斯（MartíBatres）报告说，CDMX总检察长办公室在历史中心的CDNH大楼恢复后逮捕了三人。

马蒂·巴特雷斯在社交网络上写道：“为了回应关于古巴街头故意破坏和涉嫌非法行为的投诉，@FiscaliaCDMX 和 @SSC_CDMX 逮捕了三人并收回了他们占用的财产，以确保邻居、路人和驾车者的安全。”

此外，检察官办公室在一份新闻稿中表示，这些被拘留者交由贝尼托·华雷斯的领土调查检察官处置。

Tras la recuperación del edificio de la CNDH, la Fiscalía detuvo a 3 mujeres (Foto: Twitter/@c4jimenez)

正是在4月14日，联邦调查局报告说，在一名妇女遭到一群蒙面妇女殴打的投诉后，它打开了一个调查文件夹。

根据检察官办公室提供的资料，受伤者在她的车内，据称她遭到一群遮住脸部的妇女的袭击，据称这些妇女索要钱以换取让路。但是，面对受害者的拒绝，袭击者开始损坏她的汽车，并据称剥夺了她的手机。

同样，一位名叫 @_nnux 的 Twitter 用户（据称是受害者的女儿）说，四名蒙面妇女在 “Okupa屋外” 袭击了她的母亲。这位网友表示，受伤者在设法逃离车辆并试图记录事件后被剥夺了手机。

La SSC-CDMX recuperó edificio de la CDNH en el Centro Histórico (Foto: Captura de pantalla - Milenio)

据称受害人的女儿在社交网络上分享了一系列视频，展示了袭击的时刻。在视听材料中，听说这名妇女自称是自治都市大学（UAM）的老师，同时要求路人的支持，而路人却忽略了他们。

“我们要你离开。这没什么，我们能做得更多，现在就去找他。在这里，人们已经知道它是什么样子，你知道动态”，这是一名蒙面妇女的话，而其他人则撞到了受害者的汽车。

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