在CDMX粉丝攻击后，芝华士呼吁非暴力

晚上，Sac red Herd 团队在墨西哥城皇家佩德雷加尔集中酒店的入口处受到了球迷的嘘声和侮辱。

由于他们在 2022年墨西哥足球Clausura 锦标赛中的表现，大律师要求球队取得更好的成绩。

经过13场比赛，芝华士获得14分，在季后赛区域之外的积分榜上排名第15位，这导致教练总监马塞洛·米歇尔·莱亚诺在周四被解雇。

这次相遇是由团队成员记录下来的，他们去见粉丝，但是当他们看到会众的敌意时，他们就退回了酒店。这些人与视频一起被团队的社交媒体帐户称为伪业余爱好者。

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

正是在视频中，您首先可以看到球迷如何为在大厅的球员唱警棍，而有些人则向球员扔瓶子。但是，当他们开始退出时，音乐开始听到侮辱和嘘声，音乐逐渐停止播放。

他们唱着 “让所有人走，不要离开一个人”，他们还展示了传说 “薪水很多，鸡蛋少” 的毯子。

费尔南多·贝尔特兰被扔了一个瓶子，击中了他的脚。之后，歌迷们继续播放歌曲来责备玩家，并要求他们付出更大的努力。

但是在安东尼奥·布里塞尼奥（Antonio Briseño）进入之前，有几位球迷能够通过栅栏，使他们远离入口，这导致了对布里塞尼奥的口头攻击。其中一个阻止他过世的人对他大喊他不会进去。

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

然后，暴徒到达大门，在与保安人员斗争时开始侮辱并砸碎入口处的窗户。

在 desmán 之后，Briseño 和 Beltrán 与一些粉丝进行了交谈，他指着门告诉他们 “太糟糕了”。波洛 ·布里塞尼奥告诉其中一位粉丝：“我们甚至害怕出去，我们不出去，我们什么也没做。”

几个小时后，球队通过其社交网络发表声明，呼吁球迷和舆论 “在我们的足球和社会中保持非暴力”。

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

最后，他们敦促Liga MX和组成该联盟的俱乐部采取 “明确的措施，使我们能够恢复从我们手中夺走的家庭环境”。

他们还回忆说，在采用适当的流程来确保球迷和球员的安全之前，球队决定不让动画小组参加比赛。

他们提到，尽管事实上Liga MX是从团体认证开始的，但 “那些支持芝华士的人拒绝这样做，只有 1％的人回应了电话，” 球队说。

值得注意的是，芝华士将于4月16日星期六在墨西哥城的阿兹台克体育场面对克鲁兹·阿祖尔，参加2022年Clausura锦标赛的第14天。

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