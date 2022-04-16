允许哥伦比亚免费离婚的法案取得进展

07 DE JUNIO DE 2015. Conozca cómo tener un divorcio sano y no morir en el intento

到目前为止，在哥伦比亚，有两种类型的离婚，一种是双方同意的离婚，另一种是未经协议的离婚。在后一种情况下，必须提出《民法典》第154条所列的九种解除婚姻理由之一。但这将接近改变。

众议院第一委员会批准了旨在使哥伦比亚离婚自由的法案，这一消息得到了考卡山谷省众议院代表胡安·费尔南多·雷耶斯·库里（Juan Fernando Reyes Kuri）的证实，他正在领导这项倡议。

根据国会议员的说法，“如今，离婚是不允许的，只有在《民法典》所载的特定理由下才允许离婚。我们寻求的是增加一个新的事业，这是配偶任何一方的唯一意愿。”

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在这方面，雷耶斯·库里（Reyes Kuri）解释说，想要离婚的夫妇只需要去找法官并表达自己的意愿即可。国会议员说：“当然，如果有的话，应该尊重子女和对另一方的义务，但是哥伦比亚保障自由离婚，这是该国向自由迈出的一步。”该倡议还剩三场辩论才能成为共和国法律。

国家公证和注册管理局3月29日发布的最新数据显示，哥伦比亚的离婚案件在2021年有所增加。根据该机构的数据，去年该国登记的离婚人数为16,657起，而在 2020年和2019年，这一数字分别为10,305起和15,797起。

在该法案中，推动这一新领域的国会议员包括一个名为 “离婚提案” 的程序。“夫妻之间必须有既定的抚养义务，社会的清算，如果他们有孩子，将就监护、探视和养育子女达成协议。这非常重要，我们不能忽视它，” 雷耶斯·库里说。

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这项倡议还有作者代表凯瑟琳·米兰达和摄影机代表朱利安·佩纳多。米兰达说，绿色联盟的女议员说：“为了在不影响伴侣或子女权利的情况下自由推进离婚诉讼，配偶的个人决定继续得到尊重。”

公证和登记管理局的报告指出，波哥大、麦德林、卡利、布卡拉曼加和佩雷拉仍然是结婚和离婚登记最多的城市。

这些是《民法》第154条规定的九条理由：

1.配偶之一的婚外性关系。

2。配偶一方严重和无理地不履行法律赋予他们的义务以及作为父母的义务。

3.暴行、残酷待遇和虐待工作。

4.其中一位配偶通常的醉酒。

5。除非医生开处方，否则通常使用致幻剂或麻醉物质。

6。配偶一方的任何严重和无法治愈的疾病或身体或精神异常，危及配偶另一方的身心健康，使婚姻无法成婚。

7.配偶一方旨在欺骗或歪曲另一方、后代或由他们照管并在同一屋檐下共同生活的人的任何行为。

8。司法或事实上的机构分离，已经持续了两年多。

9.配偶双方在主管法官面前表示的同意，并由主管法官通过判决予以承认。

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