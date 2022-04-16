贝伦·巴内切亚在 “viceregal” 婚礼丑闻发生后大声疾呼：“游行被歪曲了”

Belén Barnechea 从来没有想过她与马丁·卡贝洛举行梦幻婚礼de los Cobos 最终将成为社交网络上批评的目标。在特鲁希略市说 “我愿意” 之后，这对新婚夫妇在街上游行庆祝他们的婚姻。但是，途中可能观察到的角色引起了争议，自4月9日星期六晚上以来一直在追求他们的那个。

2016年大选期间的前总统候选人阿尔弗雷多·巴内切亚（Alfredo Barnechea）的女儿分享了受到质疑的游行的照片，看到土著妇女敬畏地坐在地上，低着头。还有一些男人裸露的乳房，身穿裙子和缠腰布，用绳子绑起来，在古代秘鲁的权威的陪同下。

贝伦·巴内切亚和马丁·卡贝洛·德·洛斯·科沃斯的婚礼因其 “副王主题” 而受到批评。视频：Twitter

另一次，看到这对夫妇和他们的客人都穿着礼节，在殖民时期建筑的房子里享受聚会；而在阳台上，远处欣赏，一些女孩模拟绑在这个地方的柱子里的强迫劳动。

互联网的反应不久就来了。通过社交网络，用户猛烈抨击这对夫妇，并对2022年中期选择了 “viceregal” 主题感到遗憾。其他人则更强硬，称这对夫妇的丈夫为 “逆行”，“阶级主义者” 和 “男子气概”。有鉴于此，贝伦·巴内切亚决定打破沉默。

BELÉN BARNECHEA 为自己的婚礼辩护

这位著名的面包师通过她的Instagram帐户（一个分享当今世界各地流传的图像的平台）分享说：“非常遗憾的是，我不得不写这篇文章。你们中很多人都知道，一周前，我的结婚庆祝活动是在我母亲的家乡特鲁希略举行的。我们选择在秘鲁结婚，能够向我的朋友们展示我们的国家多么美好和文化丰富，我感到非常自豪。”

“我们是一个充满多样性、不同文化和传统的国家，能够在世界上独一无二的融合主义中共同生活并团结起来。在庆祝活动的每一天，我们都以爱心和尊重的方式教授秘鲁、我们的文化、我的文化。我已经看到，在一些媒体上，他们提到了我们作为奴隶、土著妇女和总督所做的莫切代表。我们所做的是代表摩切文化，这种文化原产于拉利伯塔德，在二至七世纪之间发展起来，” 他补充说。

“他从来没有及时与印加人或西班牙人过马路，我的外祖父母献出了自己的生命和努力来为世界珍惜它。我的祖父吉列尔莫·加诺萨（Guillermo Ganoza）修复了陈陈，并组织了 Huaca del Sol y la Luna 的第一次考古探索，” 他说。

之后，贝伦·巴内切亚（BelénBarnechea）保证，一切都是误会，实际上，她从不想代表殖民时代的奴隶制。 “游行中展示的是对绳索之舞的再现，这是一种祖先的舞蹈，不代表奴隶，而是战士的仪式代表，坐着的妇女代表了当时的作品和耕种土地的方式。”

“副官婚礼” 暴露了我们仍然生活在种族主义和歧视性的社会中。视频：Twitter

他声称这是 “烟幕”

马丁·卡贝洛·德·洛斯·科沃斯（MartínCabello de los Cobos）的现任妻子在声明中表示，对他们婚礼的批评不仅源于愤慨，而且源于政治目的。“我们感到非常遗憾的是，我们在游行中所做的 moche 娱乐活动以这种方式被扭曲了，局势正在被政治化。他补充说 ，它被用作烟幕来掩盖当今我们心爱的国家所面临的严重的结构性问题和罢工，这让我们非常痛苦。”

“如果现在使用同样的力量来谴责我们每天生活的不公正状况，那么我们的国家将变得更好。这就是为什么我认为我们应该抛弃恶意，庆祝爱情、文化和多样性，” 他在冗长的致辞中总结道。

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

继续阅读：