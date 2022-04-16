陆军在可卡因实验室没收了价值超过20亿比索的化学物资

在过去的几个小时里，人们知道，在比查达的库马里博农村地区，陆军和缉毒警察的制服拆除了一个加工古柯基糊的实验室，该实验室属于海湾氏族。

该行动是在视察圣何塞德奥库内时进行的。根据国民军的说法，当局在那里找到了 “七座木制建筑，里面装有用于加工生物碱的化学前体”。

根据第七旅指挥官赫克托·威廉·穆里略·桑切斯（Hector William MurilloSánchez）交给卡拉科尔广播电台的消息，“国民军和我们的国家警察在禁毒的指导下，设法拆除了一个加工盐酸可卡因的实验室”，每月结晶多达两吨古柯的能力。

通过@@ 这次行动，查获了180公斤盐酸可卡因、200升类可卡因物质、1,600加仑汽油和ACPM、1,375加仑丙酮、250公斤亚硫酸氢盐和三个塑料罐，根据这些当局的调查，这些物品将被估值重量超过20亿。

另一方面，最近几个小时，国民军还报告说，有可能在玻利瓦尔省南部找到三个加工古柯糊的实验室，这些实验室属于Eln和Gulf Clan。

这三个非法建筑在加工过程中储存了300公斤切碎的古柯叶、215公斤水泥、415加仑汽油和200加仑古柯碱；生物碱加工所需的固体和液体投入物。

同样，根据自由英雄二百周年纪念运动计划，稳定与巩固大力神联合特遣部队在国家海军与总检察长办公室的机构间军事行动中，于今天 4 月 15 日星期五管理了该地点和纳里尼奥省莫斯克拉市的一个麻醉药品收集中心被毁。

根据陆军的说法，河流海军陆战队第41营的部队和总检察长办公室的CTI设法找到了这个装有350公斤古柯糊的毒品存放处，这些麻醉品属于残余的有组织武装团体，称为阿方索·卡诺西部街区。

根据武装部队的信息，这次扣押对非法资金的影响超过8亿比索。

据陆军报告，在这次行动中，“发生了一起暴力抢劫事件，向保安部队成员喷汽油，威胁说如果他们不离开现场，他们就会放火；这是为了阻止主管当局执行司法程序”。

最后，上周四，4月14日，哥伦比亚海军与国民军一起，设法在内奇河和马格达莱纳河上缴获了14,790加仑燃料和7.5吨水泥。

该事件发生在加马拉（塞萨尔）、内奇（安蒂奥基亚）和马甘盖和莫拉莱斯（玻利瓦尔）等市附近，那里放置了11 709加仑柴油和3 081加仑汽油。

此外，在马格达莱纳河上的莫拉莱斯市（玻利瓦尔）附近，在同一支流中缴获了3500公斤灰水泥，在加马拉市（塞萨尔）附近，缴获了4,000公斤同样的材料。

海军在一份新闻稿中报告说，在对托运人类型的船只进行检查期间，其船员没有出示未报告贩毒证书，因此这些材料被没收并交给了这些城市的主管当局。在行动过程中，没有渔获物。

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