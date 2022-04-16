“你要去墨西哥还是去 Iberdrola？”: 伊格纳西奥·米尔为反对者的电力改革辩护

全国复兴运动（莫雷纳）替补席协调员伊格纳西奥·米尔·贝拉斯科表示，4月17日，安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（AMLO）的电力改革将在众议院进行辩论和表决。

莫雷尼斯塔议员通过他的官方推特账户抨击反对派集团、国家行动党（PA N）、制度革命党（PRI）和民主革命党（PRD），并指出他对讨论圣拉扎罗的洛佩斯·奥夫拉多尔关于物质能量的倡议是错误的。

“PRIAND，不要感到困惑或想感到困惑。电力改革将在周日以他们提出的12点意见进行讨论和表决。每个人都对自己的选民和祖国承担起自己的角色和责任。你要去墨西哥还是去 Iberdrola？你可以自由决定，” 伊格纳西奥·米尔在社交媒体上写道。

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

《莫雷尼斯塔》的出版是能源委员会秘书兼圣拉萨罗珠三角议会小组成员毛里西奥·普列托·戈麦斯的评论的结果，他在评论中表示，樱桃党将在下周日推迟关于电力改革的辩论，因为，根据他的陈述，他们没有获得必要的选票。

“我们要求放弃这项倡议，把它放在一起。我们不能受行政长官所说的话的约束，我们是同等的权力。立法机关必须提出一项能够满足该国需求的提案。最终目标是减少墨西哥人的电力成本，而他们介绍的目标并没有说明他们将如何实现这一目标，” perredista说。

但是，普列托·戈麦斯评论说，他的立场很明确：投票反对电力改革。他还宣布，珠三角PAN和PRI联盟 “去墨西哥” 将提出一项倡议，以取代洛佩斯·奥夫拉多尔的倡议。

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

普列托·戈麦斯（PrietoGómez）说：“我们完全坚定，坚定不移，我们将坚定地投票，相信这对墨西哥人没有帮助，我相信周日我们将排除它，并在接下来的几天里介绍Va porMéxico准备的文件。”

普列托·戈麦斯（Prieto G ómez）等三色党议员辛西娅·洛佩斯·卡斯特罗（Cynthia L ópezCastro）警告说，莫雷纳将推迟下周日的会议，并表示 “这将是他们输掉的第一项宪法改革。”

“莫雷纳想改变周日的会议，无论他们想要多少，他们都不会再获得所需的54张选票。这将是他们在这个 LXV 立法机关中输掉的第一次宪法改革，” 这位三色议员在推特上写道。

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

除此之外，蓝白相间的豪尔赫·罗梅罗·埃雷拉（Jorge Romero Herrera）确认，即使在复活节周日，他也不会 “恢复” 电力改革。

来自Acción Nacional的代表说，樱桃党的倡议 “天生就死了”，这将继续下去，因为蓝白替补席与反对派集团一起已经准备好了防止樱桃党及其盟友工党（PT）和绿色生态学家党的战略(PVEM) 给他们一颗子弹。

“即使在复活的下周日，众议院的莫雷纳也不会成功地恢复行政长官的电力改革倡议，因为她已经死了，这就是她将留下来的方式。PAN的代表们已经准备好避免任何阿尔巴佐，” 社交网络上的蓝白人士说。

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