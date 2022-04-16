圣穆尔特的祭坛和警用头盔：这就是他们从 “Okupa” 集体手中收回CNDH大楼的方式

在墨西哥城公民安全部（SSC-CDMX）人员收回了位于墨西哥城历史中心古巴街的国家人权委员会（CNDH）大楼后，拍摄了拍摄后发现的条件的照片由 Okupa Cuba Monumenta Viva 集体为期两年。

根据SS C-CDMX负责人奥马尔·加西亚·哈弗奇（OmarGarcíaHarfuch）的说法，安全人员采取的行动源于4月13日一名妇女的投诉，该妇女在建筑物外遭到一群蒙面妇女的袭击。

该国首都内政部长马蒂·巴特雷斯（MartíBatres）报告说，CDMX总检察长办公室在恢复历史中心的CDNH大楼后逮捕了三人。

Martí Batres informó de las detenidas (Foto: Twitter/c4jimenez)

马蒂·巴特雷斯在社交网络上写道：“为了回应关于古巴街头故意破坏和涉嫌非法行为的投诉，@FiscaliaCDMX 和 @SSC_CDMX 逮捕了三人并收回了他们占用的财产，以确保邻居、路人和驾车者的安全。”

此外，检察官办公室在一份新闻稿中表示，这些被拘留者交由贝尼托·华雷斯的领土调查检察官处置。

记者卡洛斯·希门尼斯通过他的官方 Twitter 帐户分享了建筑物内部的一些照片。警用头盔、圣穆尔特的祭坛、破损的交通信号灯、瓶装酒精饮料和车镜只是 Okupa Cuba Monumenta Viva 集体在全国人权委员会大楼里存放的一些物品。

También se encontraron con semáforos rotos y espejos de autos (Foto: Twitter/c4jimenez)

自2020年9月以来，全国人权委员会大楼自2020年9月起举行，最初由遭受杀害妇女和性暴力的妇女和女童受害者的母亲举办，她们的案件不受惩罚，然后交给了该团体所属的所谓黑人女权主义集团的成员手中。

正是在4月14日，联邦调查局报告说，在一名妇女遭到一群蒙面妇女殴打的投诉后，它打开了一个调查文件夹。

根据检察官办公室提供的资料，受伤者在她的车内，据称她遭到一群遮住脸部的妇女的袭击，据称这些妇女索要钱以换取让路。但是，面对受害者的拒绝，袭击者开始损坏她的汽车，并据称剥夺了她的手机。

El interior del edificio de la CDNH tras ser tomado por dos años (Foto: Twitter/c4jimenez)

此外，一位名叫 @_nnux 的 Twitter 用户（据称是受害者的女儿）说，有四名蒙面妇女在 “Okupa屋外” 袭击了她的母亲。这位网友表示，受伤者在设法逃离车辆并试图记录事件后被剥夺了手机。

据称受害人的女儿在社交网络上分享了一系列视频，展示了袭击的时刻。在视听材料中，听说这名妇女自称是自治都市大学（UAM）的老师，同时要求路人的支持，而路人却忽略了他们。

“我们要你离开。这没什么，我们能做得更多，现在就去找他。在这里，人们已经知道它是什么样子，你知道动态”，这是一名蒙面妇女的话，而其他人则撞到了受害者的汽车。

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