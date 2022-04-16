芝华士酒店遭到袭击后，费特尔森抨击了对克雷塔罗的制裁：“暴力仍在继续”

4月15日星期五晚上，瓜达拉哈拉拉拉科鲁尼亚俱乐部的一群球迷聚集在墨西哥城南部的一家酒店，球队集中。在那里，他们决定对团队最近几个月取得的成绩表示不满，并要求团队和经理提供答复。

在一些球员出来露面之后，一群主要与 La Insurgencia 组织有联系的支持者突破了安全界限，进入了酒店门口。当时安全受到破坏，混乱始于暴力迹象。

第一批发布的照片是@@ 碎玻璃，一扇被毁的门和据称对一些记者的袭击，也是对球员的一波侮辱，面对球迷的亲密要求，他们暂时没有出路。

这就是 CDMX 芝华士集中酒店的大门的样子（视频：ESPN）

面对这些新的暴力事件，大卫·费特尔森（David Faitelson）前往社交网络批评红白追随者的行为，但他向那些决定对克雷塔罗白鸡施加惩罚的人投掷了飞镖，暗示这不是根除的正确措施墨西哥的暴力。

“墨西哥足球的暴力行为继续加剧...论坛报，街道，酒店，但有些人认为，通过惩罚加洛斯·布兰科斯，一切都解决了...”，ESPN 评论员在看完图片后写道，然后以一些 chivahermanos 的不合理反应判刑。

根据通过社交网络传播的残酷场面，戴维·费特尔森（David Faitelson）是对白公鸡实施制裁的主要批评者之一，也是要求利用这种情况采取前所未有的行动的声音之一，所以他现在重申他的不满立场。

Por violencia en hotel de Chivas, David Faitelson arremetió contra las sanciones a Querétaro (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

在举行了特别大会之后，Liga MX 俱乐部的老板决定不继续解散Gallos de Querétaro的关系，并决定在Corregidora体育场闭门进行一年比赛作为惩罚性惩罚，这是一个这是上周六发生的暴力行为的结果。

在3月8日星期二发表的官方声明中，Liga MX执行总裁米克尔·阿里奥拉和FM F 总裁 Yon de Luisa 宣布对加洛斯实施制裁，理由是允许暴力斗争克雷塔罗和阿特拉斯的追随者之间，包括：

禁止加布里埃尔·索拉雷斯、阿道夫·里奥斯、格雷格·泰勒和曼努埃尔·维拉德的现任管理人员五（5）年内从事与 FMF 附属俱乐部相关的任何管理和/或行政活动

加洛斯·布兰科斯·德·克雷塔罗俱乐部将被处以每场主场闭门比赛一年的罚款。

具体规定，俱乐部可以在当前场地的主场或其他场地进行比赛，为此必须获得LIG A MX当局的授权。

同样，阿里奥拉解释说，任何获得特许经营权的投资者都将受到制裁，因此，即使他们更改了名称或地点，他们仍将继续在没有粉丝的情况下参加比赛，直到2023年3月7日。

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