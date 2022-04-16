哈佛大学专家表示，植物性饮食可降低患糖尿病的风险

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

在美国，有6200万人患有2型糖尿病。根据糖尿病图集的数据，自1980年以来，该地区的这一数字增加了两倍，预计到2040年将达到1.09亿大关 。科学研究正在进行一场竞赛，以了解是什么原因导致越来越多的人患上这种疾病，这是人体无效使用胰岛素的结果。

现在，美国哈佛大学研究人员的一项研究提供了 更多证据，证明如果人们食用更多的植物性食物，例如水果，蔬菜，坚果，咖啡和豆类，他们患糖尿病的可能性就会降低。

该研究发表在欧洲糖尿病研究协会的《糖尿病学》杂志上。研究表明，食用健康的植物性食品，例如水果、蔬菜、坚果、咖啡和豆类，与总体健康人群患 2 型糖尿病的风险降低有关，并支持他们在预防糖尿病方面的作用。

这项研究由美国波士顿哈佛大学陈德华公共卫生学院营养系的Frank Hu教授及其同事领导，旨在确定与不同植物性饮食相关的代谢物特征，并调查两者之间可能存在的关联概况和患糖尿病的风险。代谢物是消化或其他人体化学过程后产生的物质。

Más del 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 (Getty) CAROL YEPES | Getty Images

代谢物是通过生物体的化学过程使用或产生的物质，包括在不同食物中发现的大量化合物，以及当这些化合物分解并转化为人体使用时产生的各种复杂分子。

食物化学成分的差异会导致个人的饮食反映在其代谢物特征中。高性能代谢组学谱领域的最新技术进步开创了 营养研究的新时代 。

哈佛大学的研究人员指出，超过90％的糖尿病病例是2型糖尿病，这种疾病在全球范围内构成了重大的健康威胁。因为 不受控制的糖尿病会引起并发症，包括大血管、心血管和微血管，从而损害肾脏、眼睛和神经系统 。

糖尿病的流行主要是由不健康的饮食，超重或肥胖，遗传易感性和其他生活方式因素（例如缺乏体育锻炼）引起的。尽管众所周知，植物性饮食，尤其是那些健康且富含全谷物、水果和蔬菜等优质食物的饮食，与降低患糖尿病的风险有关，但所涉及的潜在机制尚不清楚。

该团队对来自先前研究的三个前瞻性队列的 10,684 名参与者的血浆样本和饮食摄入量进行了分析。参与者主要是白人，中年人（平均54岁），平均体重指数为25.6千克/平方米。

Los que fueron diagnosticados con diabetes durante el seguimiento tenían una menor ingesta de alimentos saludables de origen vegetal (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

该研究的参与者完成了食物频率问卷，这些问卷是根据他们对 三种植物性饮食的坚持情况进行评分的：一般植物性 饮食指数（PDI）、健康植物性饮食指数（HPDI）和不健康植物性饮食指数（UPDI）。

饮食指数基于 18种食物类别的个人摄入量：健康植物性食品（全谷物、水果、蔬菜、坚果、豆类、植物油和茶/咖啡）；不健康植物性食品（精制谷物、果汁、土豆、含糖饮料和甜点/甜点）；动物性食物来源（动物脂肪，乳制品，鸡蛋，鱼/海鲜，肉类和各种动物食品）。

研究小组根据健康和不健康的植物性食物与糖尿病、心血管疾病、某些癌症以及肥胖和高血压等其他疾病的关联来区分 健康和不健康的植物性食物。

Se sabe también que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes (Archivo) sukanya sitthikongsak | Getty Images

研究人员分析了1980年代末和1990年代在上述三项研究的初始阶段采集的血液样本，以创建参与者的代谢物谱得分，并且在研究随访期间记录了所有糖尿病发病例。对这些数据以及饮食指数得分的分析使研究小组能够发现代谢物特征、饮食指数和糖尿病风险之间的相关性。

研究 发现，与未患2型糖尿病的参与者相比，在随访期间被诊断出患有该疾病的参与者摄入的健康植物性食品较低， 基于植物和健康指数的饮食指数得分也较低植物性饮食。

此外，他们的平均体重指数较高，更有可能出现高血压和胆固醇水平，更有可能使用治疗血压和胆固醇的药物，有糖尿病家族史以及身体活动减少。

El café también tiene compuestos que contribuyen a reducir el riesgo de diabetes (Getty Images) Guido Mieth | Getty Images

就消费咖啡而言，这也与降低患糖尿病的风险有关，众所周知，它含有多酚 。它含有高含量的 trigonelline，在某些研究中，这种化合物与胰岛素敏感性增加有关。另一种与咖啡以及全谷物和水果消费有关的化合物称为 hippurate，它与血糖稳定性的增加有关。

根据研究人员的说法，目前，有证据表明， 健康的最佳选择是吃许多未加工的植物，减少加工食品和添加的糖，即使它们在技术上是蔬菜 。

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