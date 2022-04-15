耶里·米娜（Yerry Mina），本赛季因伤缺席最多比赛的五名埃弗顿球员之一

对于英格兰的埃弗顿足球俱乐部来说，这不是一个轻松的赛季。耶里·米娜（Yerry Mina）参加的球队受伤了，包括哥伦比亚人的伤害，这使他无法出庭两个月零七天。这也影响了整体排名，它们被放置在方框17中，28个单位在降级区有4分。

英文门户网站 The Athletic 发布了一份报告，描述了由弗兰克·兰帕德（Frank Lampard）执导的小组受伤问题。名册由方向盘汤姆·戴维斯领导，他只能打六场比赛，由于膝盖受伤总共错过了 24 场比赛。在同样数量的比赛中，他在中场球员法比安·德尔夫（Fabian Delph）的陪同下因腿筋受伤。

排在第三位的是前锋多米尼克·卡尔弗特·勒温（Dominic Calvert Lewin），他在埃弗顿足球俱乐部的最后一个赛季中脱颖而出，他打进了英超联赛枪手之一的球队，并召集英格兰队参加前往 2022年卡塔尔世界杯的欧洲预选赛。这位英国选手错过了 “太妃糖” 的21场比赛。

第四名是耶里·米娜（Yerry Mina），他的右腿股四头肌受了微妙的伤害，差点把他带到手术室。中后卫的缺席可以追溯到2月8日，当时由于伤病复发，他不得不离开对阵纽卡斯尔，这使他无法在今年开始比赛。

埃弗顿足球俱乐部的医务人员对米娜的康复非常谨慎，因此决定在重返一线队训练之前，她以最小的负荷重返训练场。除了与哥伦比亚国家队的预选赛外，这位出生于瓜切内的人在2021- 2022赛季总共错过了20场比赛。

葡萄牙人安德烈·戈麦斯（AndréGomes）关闭了前五名，中场区域在 “太妃糖” 中受影响最大。方向盘在 16 场比赛中缺席。此列表包括英超联赛、足总杯和卡拉宝杯的比赛。

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión The Athletic

埃弗顿输了七场比赛，赢了四场比赛。埃弗顿的未决比赛是针对莱斯特城、利物浦、切尔西、沃特福德、布伦特福德、水晶宫和阿森纳。日历虽然不容易，但可以避免丢失类别。

埃弗顿糟糕的竞选活动已经吸引了接任临时教练的西班牙人拉法·贝尼特斯和英国人邓肯·弗格森。切尔西传奇人物、英格兰联赛历史上最佳射手之一兰帕德的任命已经到来，但情况仍未改善。

他在 “太妃糖” 上的最后一个得分是在足总杯上，但上个赛季。那是在2022年2月5日，他在比赛的第14分钟对阵布伦特福德进球，这是弗兰克·兰帕德时代在埃弗顿的第一个得分。这是中后卫和英格兰队在 86场比赛中打出的7个进球。

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