AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
星期五 15 四月 2022
奇諾

耶里·米娜（Yerry Mina），本赛季因伤缺席最多比赛的五名埃弗顿球员之一

这位中卫的最后一场比赛是在 2 月 8 日对阵纽卡斯尔联队的比赛，当时他对股四头肌的滋扰感到不满

Newsroom Infobae

15 四月 2022

对于英格兰的埃弗顿足球俱乐部来说，这不是一个轻松的赛季。耶里·米娜（Yerry Mina）参加的球队受伤了，包括哥伦比亚人的伤害，这使他无法出庭两个月零七天。这也影响了整体排名，它们被放置在方框17中，28个单位在降级区有4分。

英文门户网站 The Athletic 发布了一份报告，描述了由弗兰克·兰帕德（Frank Lampard）执导的小组受伤问题。名册由方向盘汤姆·戴维斯领导，他只能打六场比赛，由于膝盖受伤总共错过了 24 场比赛。在同样数量的比赛中，他在中场球员法比安·德尔夫（Fabian Delph）的陪同下因腿筋受伤。

排在第三位的是前锋多米尼克·卡尔弗特·勒温（Dominic Calvert Lewin）他在埃弗顿足球俱乐部的最后一个赛季中脱颖而出，他打进了英超联赛枪手之一的球队，并召集英格兰队参加前往 2022年卡塔尔世界杯的欧洲预选赛。这位英国选手错过了 “太妃糖” 的21场比赛。

第四名是耶里·米娜（Yerry Mina），他的右腿股四头肌受了微妙的伤害，差点把他带到手术室。中后卫的缺席可以追溯到2月8日，当时由于伤病复发，他不得不离开对阵纽卡斯尔，这使他无法在今年开始比赛。

埃弗顿足球俱乐部的医务人员对米娜的康复非常谨慎，因此决定在重返一线队训练之前，她以最小的负荷重返训练场。除了与哥伦比亚国家队的预选赛外，这位出生于瓜切内的人在2021- 2022赛季总共错过了20场比赛

葡萄牙人安德烈·戈麦斯（AndréGomes）关闭了前五名，中场区域在 “太妃糖” 中受影响最大。方向盘在 16 场比赛中缺席。此列表包括英超联赛、足总杯和卡拉宝杯的比赛。

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión
Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesiónThe Athletic

埃弗顿输了七场比赛，赢了四场比赛。埃弗顿的未决比赛是针对莱斯特城、利物浦、切尔西、沃特福德、布伦特福德、水晶宫和阿森纳。日历虽然不容易，但可以避免丢失类别。

埃弗顿糟糕的竞选活动已经吸引了接任临时教练的西班牙人拉法·贝尼特斯和英国人邓肯·弗格森。切尔西传奇人物、英格兰联赛历史上最佳射手之一兰帕德的任命已经到来，但情况仍未改善。

他在 “太妃糖” 上的最后一个得分是在足总杯上，但上个赛季。那是在2022年2月5日，他在比赛的第14分钟对阵布伦特福德进球，这是弗兰克·兰帕德时代在埃弗顿的第一个得分。这是中后卫和英格兰队在 86场比赛中打出的7个进球。

继续阅读：

桑托斯·博雷为法兰克福打进了一个不错的进球，法兰克福被选为欧罗巴联赛本周最佳球员
弗雷迪·林孔签约皇家马德里后遭受的种族主义行为