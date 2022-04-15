科利马州的暴力事件：圣周四有六人被处决

即使在复活节，科利马州的暴力也不会停止。仅这个星期四，即圣周四，就有至少九人被处决，此外还有一名妇女在武装袭击后受伤。一切都发生在不同的时间。

到目前为止，州当局尚未公布有关事实的信息，但是当地媒体的不同报道以及 Infobae Mexic o咨询的官方消息来源提供了每起案件的详细信息。

例如，在4月14日凌晨 1:00 左右，在曼萨尼约市内位于Tapeixtles斗牛广场附近的洛佩斯·马特奥斯街上发现了一个被肢解的受试者的头部。

人类遗骸旁边是锡那罗亚州卡特尔的武装部队 “La Barredora” 的毒品信息，该组织用这张绿色纸板警告哈利斯科州新一代卡特尔（CJNG）和洛斯·查普林斯在该地区工作。

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

据报道，在凌晨，一名男子在Jala社区附近的Porfirio Tejada街上行走时被持枪处决花园，位于科基马特兰市。

根据事件的说法，肇事者乘坐一辆车旅行，受害者几次配对开枪，直到他当场死亡。那些负有责任的人立刻逃离了现场。

过了一会儿，另一个对象在州首府约瑟法·奥尔蒂斯·德·多明格斯附近的莱昂纳多·布拉沃大道拐角处的吉列尔米娜·阿胡马达街被处决。

最后，最后一次确认的袭击发生在圣周四下午，当时记录了科利马高等师范学院（伊森科）的老师，已故记者豪尔赫·阿尔贝托·鲁伊斯·查韦斯的女儿保拉·鲁伊斯·拉米雷斯（Paola Ruiz Ramíre z），他在另外两个人的陪同下。

14:00 左右，这群人乘汽车在埃米利亚诺·萨帕塔（Emiliano Zapata）附近的萨拉戈萨街（Zaragoza Street）上行驶，靠近维拉德阿尔瓦雷斯市内的城镇花园。由于他们的处决方式，两具尸体被留在棕色的大众捷达汽车内，而另一名受害者则躺在花园里。

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

这六起罪行被添加到 4月13日上周三记录的四起罪行中。据报道，第一起事件发生在晚上，位于首都东部的 Jardines del Sol 社区的索诺拉街上。

在那个地方，一名 13 岁的女孩和一名 23 岁的女孩在骑摩托车时丧生。当地新闻报道显示，这名未成年人和该男子遭到另一辆行驶中的车辆的袭击。悲惨事件发生在与 República Avenue 交界处非常近的地方。尸体被移交法医处，科利马州总检察长办公室开始了第一次调查。

第二起犯罪发生在科利马中心地区附近，一名男子被枪击身亡。报告显示，袭击发生在哈维尔米纳街的La España街附近，据称该男子被骑摩托车的击中男子击中头部。

最后，在科基马特兰市的Jala社区，一名40岁的人被枪杀。袭击发生在Porfirio Tejad街a .受害者被一群武装人员抓获, 尸体躺在街上.

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