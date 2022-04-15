视频：在普图马约与警察埃斯马德发生冲突后，农民最终受伤昏迷

一个非政府组织报告说，周四，据报道，农民与国家警察机动防暴中队（Esmad）成员之间发生了冲突，当时正在努力在普图马约的圣米格尔市农村地区根除古柯作物，造成一人受伤。

在虚拟和区域广播公司La Puya Radio的活动中，他在Facebook粉丝专页上发布了一段社交媒体视频，展示了对抗后，其中一名公民如何在地板上失去知觉并头部受伤。它表明穿制服的人员对受伤者进行急救。

普图马约人权网络协调员尤里·昆特罗在卡拉科尔电台说，该男子必须被送往该部门的一家医院接受治疗。

“不幸的是，在埃斯马德的陪同下，在警察人数众多的背景下，社区的人遭到了袭击。昆特罗报道说，最严重的是，一名农民头部受伤，这将是严重的，因此他被转移到阿西斯港（Puerto Asís）市。”

他们在电台上咨询了省警察，但表示暂时不会对诉讼中发生的事情发表评论。

这一事实在Puerto Leguizamo（普图马约）市的一次军队行动的争议中是众所周知的，军方说他们是已灭绝的哥伦比亚革命武装力量游击队的一名持不同政见者之一的11人死亡，但根据捍卫人权和人权的组织的说法，他们死了。调查记者是参加社区聚会的平民。

在这种情况下，国防部长迭戈·莫拉诺将不得不出席共和国国会，此前来自绿色联盟、正派名单、下议院和自由党等的一群国会议员就选举结果向众议院提出谴责动议该操作。

这位高级官员表示，面对这种政治控制是他作为公职人员的职责之一，这就是为什么：“作为国防部长，我们将始终以应有的身份参加这些政治控制会议，肯定我们在哥伦比亚的军队和警察部队中都有其主要目的是与该国的敌人作战，以确保领土任何角落的生活与安宁。”





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