当被问及胡安·谢普特时，凡妮莎·特克斯直播变得紧张：“我们很高兴”

凡妮莎·特克斯和胡安·谢普特之间的调情仍在继续，尽管两者都没有他们敢于确认那是约会或有正式关系.在4月14日星期四的节目En Boca de Todos中，这位女演员是客人，无法回避有关前任部长的问题。

主持人图拉·罗德里格斯（Tula Rodríguez）尽管电台广播公司继续对她是否与这位政客有染感到神秘马朱 ·曼蒂拉（Maju Mantilla）并没有错过她出现在杂志上的机会来询问她目前是否恋爱了。

“你恋爱了还是不是朋友？”埃克韦德特说，凡妮莎回答说她很高兴。“我很高兴，姐姐。你怎么看待我你认识我？”，她回答了，但对于想了解更多信息的前选美皇后来说，她的回答还不够。

“你觉得你已经对他有了更好的了解，他吸引了你更多吗？”，马朱问道，这引起了现场的沉默，后来这位前国会候选人大声疾呼。

当时是里卡多·隆登（Ricardo Rondón）继续向他咨询这位政客。“你什么时候和他在一起？”很快，凡妮莎·特克斯说 ：“当时我们非常高兴。”

最后，她保证自己不知道将来会发生什么；但是，她指出，她的礼物充满了让她开心的美好事物。

“我无法预测未来。我的礼物充满了幸福、感情、爱、知识、学习、光明。” 她脸上笑着说。

让我们记住，关于可能发生浪漫的谣言始于节目Amor y Fuego在2021年8月展示了一些视频，他们俩一起散步，然后分享时间直到深夜。

同样，威拉克斯电视杂志开始散布一些可能与女演员和政客有关的图像。但是，一切似乎都表明，到目前为止，他们将彼此了解，当被问及他们的方法时，双方都会毫不犹豫地互相称赞。

当被问及胡安·谢普特的情况时，凡妮莎·特克斯变得紧张起来。视频：美国电视台

胡安谢普特 ELOGIA A VANESSA TERKES

胡安·谢普特（Juan Sheput）参加了Amor y Fuego节目，就我国由于以下原因而经历的政治和社会局势发表了自己的看法承运人停运和佩德罗·卡斯蒂略4月5日采取的措施。

但是，该杂志的主持人利用他的存在向他咨询了他与这位女演员的态度，因为不止一次他们一起见过。面对这种情况，这位前部长对她只有赞美的话。

“凡妮莎是一个非凡的人，我们有着非常雄辩的友谊。这位政治家说，他是一个非常重视社会事业，消耗了大部分生命，渴望学习的人，这确实是一次很棒的经历。”

“你必须意识到你对未来所做的决定（...）凡妮莎（Vanessa）在表演领域（这是她的激情之一）和在社会事业领域都拥有非凡的课程。他有一个非政府组织，我认为无论他为使自己的生活步入正轨所做的任何决定对他来说都会非常顺利，” 他补充说。

胡安·谢普特（Juan Sheput）是节目《阿莫尔·火地岛》（Amor y Fuego）的政治分析师，在那里他被咨询了与凡妮莎·特克斯的关系。

继续阅读