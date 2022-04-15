乌拉圭：一名前市长候选人因家庭暴力被判入狱9个月

乌拉圭西部派桑杜省的一名前市长候选人被判犯有对妻子和儿子的家庭暴力罪和非法持有枪支罪。该男子是国民党（拉卡勒·鲍总统所属的政党）的成员，也是奎布拉乔市前市长马里奥·班德拉（Mario Bandera）。

该案的检察官卡洛斯·莫塔（Carlo s Mott a）告诉《国家报》，在辩护方与检察官办公室达成协议后，班德拉将不得不在监狱服刑九个月，缓刑和三个月的社区工作。

您还必须接受心理治疗，并附上电子脚链。如果该部门没有可用的设备，按照协议的规定，班德拉将被警方拘留。

但是，由于电子脚链的预算增加了 400万美元，到2020年将再购买50％的脚链，到该年年底，全国将增加1,500台设备，因此不太可能采取托管措施。

根据检察官的说法，在听证会上，民族主义者 “承认了事实，他爆发了，他超出了他所说的口头表达，这影响了受害者。”莫塔还保证，这位前候选人和前市长将住在该部门首府派桑杜市外由他拥有的农场里。这意味着他离妻子和儿子大约70公里。

派桑杜警察局长爱德华·阿尔维斯（EduarAlvez）则表示，班德拉于周三晚上被捕，投诉是由他的妻子 Paysandu市政厅财务主任安德里亚·博特施（Andrea Bottesch）提出的。警察证实，在班德拉的房子里发现了枪支和刀刃武器，这些枪支和武器没有申报也没有正规化。

莫塔说，这项投诉是在前候选人 “爆发” 之后提出的，他对伴侣施加了口头和心理暴力。根据官方报道，班德拉（Bandera）用刀砍掉了植物，楼梯上的地毯和房屋房间的窗帘，以此作为一种威胁。当时，他的妻子决定做一个钱包然后和儿子一起离开。她请一位朋友来接她，那时她就在 Paysandú 总部提出申诉。

En un arrebato, Mario Bandera cortó con un cuchillo una planta, la moquette de la escalera y las cortinas de una habitación de su casa como forma de amenaza

另一方面，班德拉的辩护律师在听证会上否认夫妻之间发生了人身暴力事件。

马里奥·班德拉在乌拉圭国民党有很长的职业生涯。在市政选举期间，他于 2010 年当选为克布拉乔市市长。2015 年 2 月，他辞去了竞选连任的职务，同一天，他就任派桑杜市长，为辞职竞选自己的贝蒂尔·本托斯提供补给。

在 2015 年 5 月的选举中，他于 2015 年 7 月 10 日再次当选为克布拉乔市市长。正是在2020年5月至9月期间，他作为Paysandú市政厅的候选人竞选，第二大投票最多的白人候选人（被称为国民党成员）出来了，仅次于现任市长尼古拉斯·奥利维拉（Nicolás Olivera）。

在提出申诉之前，他被聘为乌拉圭河管理委员会（CARU）的顾问。





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