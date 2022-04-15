瓦哈卡州前州长乌利塞斯·鲁伊斯（Ulises Ruiz）要求取消授权撤销，因为他说，第四次转型的不同官员利用公共资源来促进公民协商。

乌利塞斯·鲁伊斯（Ulises Ruiz）通过他的 Twitter 帐户表示，他去了联邦司法机构选举法庭（TEPJF），要求取消参与性活动。

“我要求废除因使用公共资源来宣传AMLO、Gobs（州长）、ptes mpales（市长）和莫雷纳（Morena）而进行的撤销，这是从提交签名到结论的违规行为，让我们希望 TEPJF 不会像 SCJN 的四位部长那样出售并取消这一点抢劫 AMLO，” 他写道，同时展示了挑战申请的照片。

这是4月10日举行全民协商后提交的要求撤销授权的第二项法律补救措施。

其中第一份是由民主革命党（PRD）提出的，该党通过其国家主席耶苏斯· 赞布拉诺（Jesús Zambrano）向国家选举研究所（INE）提出了取消该程序的上诉。

根据索尔·阿兹台克的说法，审判分歧的目的是让选举当局利用公共资源和包括总统在内的官员的干预，取消以 “公然” 违反《政治宪法》和基本选举原则为由的选举。共和国。

在新闻发布会上，JesúsZambrano Grijalva强调，如果不废除撤销，该机构可能会留下 “极其危险” 的先例，即可能违反宪法，选举授权和各种法律制度的基本原则，以及选举机构，选举机构联邦司法法庭（TEPJF）、国家最高法院（SCJN）的判决和立法机构本身。

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

“我们不能允许它继续作为皮卡雷斯式政治的一部分，因为这无关紧要。他强调说，我们不希望为即将到来的选举进程树立先例；我们不希望人们认为简单而简单地法律可以被吹走，没有任何后果。”

Sol Azteca 的领导人断言，撤销任务的程序无效必须对那些从事非法行为的人产生后果。他补充说：“造成这一切的人，作为所有这些戒律的主要传单者，是共和国总统，他将不得不接受新的程序。”

在这方面，他指控联邦总统、内政部（Segob）负责人、国民警卫队司令、联邦政府高级官员、州长和莫雷纳的高级领导人犯有选举罪，他们 “在一个团伙中动荡不安” 行事，“必须是法律主体”并因犯下违反选举制度的严重罪行而受到惩罚”。

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

同时，该党在国家统计局的代表安赫尔·阿维拉·罗梅罗（ÁngelÁvila Romero）解释说，无效是由于两个不满而引起的：通过组织 “让民主跟随” 部署的非法来源资源的干预，以及它违反了《政治宪法》，《普通法》。撤销授权；以及最高法院的决议。

除了公职人员的干预。“首先是共和国总统、政府首脑、州长、市长、联邦和地方代表，他们都来自莫雷纳，他们违反了宪法、法律和违反《宪法》第 134 条规定的中立原则的决议和他谴责争论公平原则”。

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