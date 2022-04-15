俄罗斯撤出基辅地区后，乌克兰发现900多具平民尸体丧生

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

警方周五报道，俄罗斯军队撤出后，在乌克兰首都基辅周边地区发现了 900多具平民尸体，其中大多数有枪伤，这表明许多人 “被干脆处决”。

死亡人数是乌克兰当局近两周前宣布的两倍。

基辅地区警察局长@@ 安德里·内比托夫说，尸体被遗弃在街上或被临时埋葬。他引用了警方的数据，表明 95％的人死于枪伤。

内比托夫保证：“因此，我们知道，在（俄罗斯）占领下，人们只是在街上被处决。”

他补充说，每天都在废墟下和万人坑中发现更多的尸体。他说，受害者人数最多的是布查，那里有350多人。

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

根据内比托夫的说法，布查的公共服务工作者在基辅郊区仍处于俄罗斯控制之下时收集并埋葬了尸体。他补充说，俄罗斯军队正在 “追捕” 那些表达强烈亲乌克兰观点的人。

与此同时，俄罗斯国防部承诺增加对乌克兰首都的导弹袭击，以应对据称乌克兰对俄罗斯领土的侵略，这是在失去其在黑海的旗舰产品之后发出的不祥警告。

对乌克兰首都的袭击升级的威胁是在俄罗斯官员指责乌克兰在与乌克兰接壤的布良斯克进行空袭造成 7 人受伤并损坏约 100 座住宅楼之后。俄罗斯另一个边境地区的当局周四也报告了乌克兰的炮击事件。

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫说：“针对基辅民族主义政权对俄罗斯领土进行任何恐怖袭击或转移，对基辅目标的导弹袭击的次数和规模将加剧。”

俄罗斯在继续准备在乌克兰东部发动新的攻势时发出了警告。同时，该国东南部受虐城市马里乌波尔的居民报告说，他们看到俄罗斯士兵在挖尸体。

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

在基辅，轰炸的恢复可能意味着入侵头几天和地铁站避难的可怕夜晚听到的防空警报器又回来了。

在俄罗斯军队未能占领这座城市并撤出专注于乌克兰东部，留下了可能犯下战争罪的证据之后，首都战前生活的胆小迹象再次浮出水面。

乌克兰官员没有证实对俄罗斯目标的袭击，俄罗斯当局的报告也无法独立核实。

但是，乌克兰确实声称在前夕袭击了莫斯科的一艘主要军舰。如果属实，那么周三对以俄罗斯首都命名的制导导弹舰莫斯科的袭击将是乌克兰的重大胜利，也是俄罗斯的象征性失败。

美国国防部高级官员周五保证，美国认为，正如基辅政府所声称的那样，前一天在黑海北部沉没的俄罗斯军舰至少被一枚乌克兰导弹击中。

这位美国国防高级官员在不愿透露身份对情报部门的评估发表评论的情况下发言，他补充说，这艘莫斯科船在周三至少遭到一枚（可能是两枚）海王星导弹的袭击，这在船上引起了大火。这位军官没有提供进一步的细节，只是说美国认为俄罗斯人在船上遭受了一些伤亡。

这艘军舰在遭受严重破坏后于周四被拖入港口时沉没。莫斯科认出机上有火灾，但没有认出袭击。

Hundimiento del Crucero General Belgrano

莫斯科有能力容纳 16枚远程巡航导弹。如果乌克兰军队的袭击击中了这艘船，它很可能是自1982年以来在战斗中沉没的最大军舰。福克兰群岛战争期间，一艘英国潜艇用鱼雷击中了一艘名为贝尔格拉诺将军的阿根廷海军巡洋舰，造成 300 多名水手死亡。

俄罗斯舰艇的沉没大大降低了俄罗斯在黑海的进攻能力。分析人士对这一事件对战争进程的重要性存在分歧。无论如何，这一损失被认为是莫斯科在为期七周的入侵中的命运的象征，这被广泛认为是从基辅地区和乌克兰北部大部分地区撤军后的历史错误。

“'旗舰'俄罗斯军舰是一个值得潜水的地方。现在我们又有一个地方可以在黑海潜水。乌克兰国防部长奥列克西·雷兹尼科夫周五在推特上以吹牛的姿态发推文，我们一定会在战争中获胜后参观沉船。

乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基在周四的深夜讲话中告诉乌克兰人，他们应该为在俄罗斯袭击下幸存了50天而感到自豪，当时入侵者 “给了我们最多五次”。

随着周末的临近，俄罗斯恢复空袭的警告并没有阻止基辅居民利用阳光明媚且稍微温暖的春日。周五，走上街头、遛狗、骑电动踏板车和手拉手散步的人数比平时多。

（来自美联社的信息）

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