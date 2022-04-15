纳亚里特拖车坠毁后，两名未成年人死亡；司机逃跑

社交网络报道了纳亚里特（Nayarit）道路上发生的暴力事件，造成数人受伤，甚至有人谈论死亡。当局聚集在事件现场。

纳亚里特州总检察长办公室在一份声明中报告说，他们接到了911的紧急电话，他们在那里报告说，一辆制动器可能失灵的拖拉机型货车撞到了现场的几辆汽车。结果，数人受伤，并核实了许多物质损失。

该事件发生在2022年4月14日星期四下午，大约下午1点30分，位于瓜达拉哈拉特皮克高速公路145+300公里处，位于圣玛丽亚德尔奥罗市的Caseta de Cobro的高度。

据当局称，损坏始于一辆 2008型号为白色的Kenworth牵引车，上面装有金属横梁，标有 Viga, S.A.de C.V.，据称应对相关损害负责。

此外，汽车品牌雪佛兰Trax，红色，车型2013，车牌来自锡那罗亚州；丰田品牌汽车，类型为redilas的Hilux，型号2017，灰色，带有哈利斯科州的车牌；雪佛兰品牌车辆，皮卡类型，科罗拉多州子品牌，车型2017年，灰色，带有伊达尔戈州的车牌；汽车品牌本田，型号2007，蓝色，带有哈利斯科州的车牌。

他们表示，在紧急服务方面，共有11名受伤者被立即转移到医疗救治，他们被送到位于纳亚里特的墨西哥社会保障研究所（IMSS）的Puerta de Hierro医院和第一诊所。

不幸的是，据报还有两名未成年人死亡。首先，在沥青胶带上找到了一个11岁以下男性和保留身份的孩子的死气沉沉的尸体。

聚集在事故现场的专家进行的调查表明，该未成年人是在丰田redilas卡车的床上行驶的，在撞击发生时，预计他将在该地点丧生。

Guardia Nacional carreteras se dio cita en la zona de los hechos(Foto: Twitter/@GN_MEXICO_ )

同样，据报告，一名五个月以下的女童死亡，她是女性，身份保留，在接受医疗护理时丧生。到目前为止，还没有报告他乘坐的车辆。

国家公路警卫队的特工也参加了该地区，他们在确保该地区，交通，帮助受伤人员等方面提供了支持。直到晚上 8 点半，他们报告说，收集亭的流通间歇性关闭。

最后，由于事故，有两人登记无生命，十人受伤，五辆参赛车辆受损，其中两个摊位受到影响。应对@@ 该事件负责的司机逃跑了，到目前为止，尚未报告他被捕。

当局总结说：“对这一不幸事件的调查仍在继续，调查结果将在适当时公布。”

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