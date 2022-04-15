三人因在托利马谋杀一名儿童和拘留另一名未成年人而被定罪

第一起案件发生在2020年10月21日的伊瓦格，当时发生不宽容行为，13岁的丹尼尔·毛里西奥·马兰博被当时19岁的路易斯·费尔南多·拉米雷斯·费尔南德斯起诉，因为他不想向他透露姐姐的下落，据称姐姐在孩子的住所里家。拉米雷斯等着婴儿从位于圣克鲁斯附近的房子里拿出垃圾：当他注意到垃圾时，他反复刺伤了他。不久之后，他的伤在托利马诊所死亡。

托@@ 利马检察官分局保证，路易斯·费尔南多·拉米雷斯·费尔南德斯因严重杀人罪被判处25年壁内监禁。

第二起案件涉及路易斯·阿尔贝托·达扎和埃斯蒂文·拉米雷斯·普利多，发生在9月29日的事件中，当时他们在伊瓦格的一个住宅区关押了一名12岁男孩。

据当局称，被告被当场抓获，当时他们将未成年人关在自己家里，目的是抢劫他的家。他们利用他没有任何成年人陪伴的事实，设法以欺骗手段进入该场所。根据司法机构的说法，其中一名被定罪者试图窒息未成年人，而另一人则在整个房子里雕刻金钱和/或贵重物品。在这种情况下，他们设法偷走了600万比索。

路易斯·阿尔贝托·达扎和埃斯蒂文·拉米雷斯·普利多因以下罪行被判处 13 年零 10 个月徒刑：严重杀人未遂和严重合格盗窃。

近年来，这些事件以及托利马首都记录的其他事件使公民对不安全感的看法最高。但是，根据伊瓦格市长安德烈斯·赫尔塔多（AndrésHurtado）的说法，如果我们将这些数字与吉列尔莫·阿方索·哈拉米略（Guillermo Alfonso Jaramillo）领导的上届政府的数字进行比较，这座城市将变得越来越安全。根据公民感知调查，伊瓦格（Ibagué），科莫·瓦莫斯（Cómo Vamos），67.5％的受访者表示他们没有任何安全感，17.6％的受访者表示自己没有安全感，14.9％的受访者对安全感到安心。

一个月前，该市的出租车司机工会要求大都会警察和出行部长对罪犯和非法行为 “硬手”。其中一名司机说，每天有3至4名同事成为盗窃的受害者。

实际上，去年，国家统计局国家统计局将伊瓦格列为该国受害率最高的第三个城市。例如，在13个城市衡量的人口盗窃指数中，首都托利马排名第四，与往年相比略有增加。

此外，在此统计数据中，哥伦比亚的音乐之都排名第二，勒索和企图发生率最高。

另一方面，这是该市非常关注的问题，这是 DANE董事胡安·丹尼尔·奥维耶多（Juan Daniel Oviedo）所做的估计，他向伊瓦格保证伊瓦格将成为青年失业率最高的城市。此外，据这位官员说，这笔资本是经常发现失业率高的5个首都之一。这之所以引人注目，是因为正是这种情况还触发了近年来急剧上升的贫困程度。

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