这就是4月17日返回波哥大后区域峰值和板块的运作方式

按照自今年年初以来的惯例，当有一座节日桥梁时，波哥大的收入是在峰值和区域板块的衡量下获得的。这是区长办公室和昆迪纳马卡政府共同制定的限制，目的是避免进入首都的道路拥堵。

最近，波哥大市长办公室宣布，这项措施将于 3月17日（星期日）生效，届时首都的大多数居民将在复活节假期后返回城市。

因此，在复活节周日到中午，从中午12点到下午4点，所有车辆都将能够进入城市，车牌数量为偶数的车辆将进入该国首都。从下午 4 点到晚上 8 点，车牌以奇数结尾的汽车将被允许进入。

从晚上8点起，所有希望进入波哥大的车辆都将再次启用通道，无论其牌照结束的号码为何。

值得注意的是，在限制进入城市的同时，地方当局将在下午 2:30 至晚上 8:00 之间从第 245 街和 180 街实施第七场比赛的可逆比赛。

适用区域峰值和板块的入口路线

复活节周日（4月17日）将在进入城市的九条走廊实行高峰和区域板块的交通限制。跑步者是：

-北高速公路：从安第斯山脉收费站到TransMilenIO系统的北入口，朝南北方向

-南高速公路：从索阿查市政边界到南/北的博亚卡大道

-Centenario Avenue（第 13 街）：从波哥大河到卡利城大道（卡雷拉大道 86 号），向西向东方向

-80街大道：从瓜杜瓦大桥到TransMilenIO系统的第80个入口，向西向东方向

-Avenida Carrera 7：从第 245 街到第 183 街，北/南

-经过 Al Llano 的 Boyacá Avenue：从阿尔及利亚的杜兰·昆特罗隧道到通往拉诺的老路，向南/北方向

-Via Suba Cota：从波哥大河到大道 170 街，北/南方向

-Via la Calera：从 Patios 收费站到卡雷拉 7 大道，东西方向

-途经乔阿奇：从通往蒙塞拉特的道路到东西方向的Circunvalar大道

不适用于区域峰值和板块的例外情况

波哥大市长办公室回顾说，团结微微和牌匾的流通，汽车共享和医务人员的例外情况对这项措施无效， 该措施适用于通往首都的假日桥梁。

应该记得，《国家交通法》规定了对不遵守峰值和车牌措施的处罚。C.14：“通过受限制的地点或有时被主管当局禁止的过境”。罚款是今年 2022 年，为 468,500 比索。此外，车辆将被固定。

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