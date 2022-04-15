车辆在美国高速公路上被闪电击中的令人震惊的时刻

A 汽车 被 撞击 受 A 闪电 开启 A 道路

当摄影师兼风暴追逐者克里斯·里斯克（Chris Riske）和他的朋友莫尔·皮（More Pi）出去为自己的YouTube频道寻找图片时，他们没有想到自己会成为新闻的一部分。

“ 这是一张千载难逢的疯狂汽车被闪电击 中的照片！”在展示他的出版物时还描述了这位 youtuber。

在视频中，你可以看到克里斯是如何停在爱荷华州吉尔摩城的路边的。而另一辆车，丰田普锐斯，在暴风雨中的演习中被闪光灯击中。

“故事：2022年4月12日，我的朋友在爱荷华州的一次暴风雨追逐中被闪电击中。当事情发生时，他只是朝那个方向射击。” 他还在频道的视频底部解释说。

尽管乍一看这一刻几乎是难以察觉的，但是当以较慢的速度播放时，可以清楚地看到视频是如何闪电击中汽车车顶后部的。

排放物留下了一些火花，这些火花落在人行道上，在车顶上留下了一点烟雾，很快就消失了。

“哦，我的上帝，哦，我的上帝”，是摄影师出人意料地记录了发生的事情时唯一成功说的话。

根据YouTuber 的说法，尽管图像令人惊讶，但车辆驾驶员并没有受到伤害。

“你的车被固定了，还在修理中。疯了！”，他说要结束他的故事。

在家里死亡

官员说，本周，一名 20 岁的妇女在阿肯色州死亡，原因是暴风雨袭击了该州，可能发生龙卷风摧毁了阿拉巴马州房屋的屋顶，一棵树倒在了她的房屋上。

这名妇女的死亡发生在周三，这是为期多天的恶劣天气爆发的一部分，该恶劣天气在美国中部和南部部分地区造成龙卷风，强风和大冰雹。

周三晚上，在伯明翰西南约 90 英里处的阿拉巴马州格林县农村，一场可能的龙卷风摧毁了公共住房社区的房屋屋顶，并将碎片溅到了汽车上。居住在该地区的比利·希克斯告诉 WBMA-TV，当他听见一阵风只持续了几秒钟时，他正在躺下。

“结束时我跳起来穿上衣服，穿上鞋子。我走近侧门然后看着马路对面。我知道有些事情影响了所有这些房屋，” 希克斯说，他上车去寻找邻居。

克利夫兰县应急管理协调员斯蒂芬·麦克莱伦报道，至于阿肯色州的死亡，周三下午 4 点 30 分过后不久，一棵树倒在里森的家中倒塌，使她无法躺在沙发上，这名妇女死亡。里森位于小石城以南约55英里（90公里）处。

（来自美联社的信息）

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