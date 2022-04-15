海军在内基河和马格达莱纳河缴获了加仑燃料和数吨水泥

本周四，在进行河流登记和控制行动时，哥伦比亚海军与国民军一起，设法在内奇河和马格达莱纳河上缴获了14,790加仑燃料和7.5吨水泥。

该事件发生在加马拉（塞萨尔）、内奇（安蒂奥基亚）和马甘盖和莫拉莱斯（玻利瓦尔）等市附近，那里放置了11 709加仑柴油和3 081加仑汽油。

此外，在马格达莱纳河上的莫拉莱斯市（玻利瓦尔）附近，在同一支流中缴获了 3500公斤灰水泥，在加马拉市（塞萨尔）附近，缴获了 4,000公斤同样的材料。

海军在一份新闻稿中报告说，在对 托运人类型的船只进行检查期间，其船员没有出示未报告贩毒证书 ，因此这些材料被没收并交给了这些城市的主管当局。在行动过程中，没有渔获物。

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

海军还将继续开展联合河流管制和视察行动，以杜绝利用河流从事非法活动，保障该地区居民的安宁和安全。

据宣布，在哥伦比亚太平洋的行动中，它缴获了近900公斤的鲨鱼，这是一种受保护的物种，其捕鱼，工业和手工捕鱼，在全国范围内被禁止。

这900公斤是在两次行动中缴获的。

第一次扣押是在巴伊亚索拉诺海岸警卫队站进行的海上巡逻工作中实现的，那里的一艘推进系统出现问题的渔船位于距离巴伊亚索拉诺市区20海里的地方，该地区的推进系统存在问题，根据其机组人员所说的话, 两天前该飞机已经漂泊了.

找到渔船后，海军人员将渔船拖到巴伊亚索拉诺海岸警卫队站的码头，“他们在那里检查了船员的健康状况，发现他们状况良好。随后，与国家水产养殖和渔业管理局（AUNAP）和乔科省可持续发展区域自治公司（Codechocó）的官员协调，进行了一次检查，检查了一个装有15条鳍和7条鲨鱼的袋子发现大约200公斤”。

另一方面，第二次缉获是在例行检查中实现的，也是在巴伊亚索拉诺（Bahia Solano）进行的，当时海军制服的人发现了一艘船，“其中发现了30条没有头或鳍的鲨鱼，重约700公斤”。

值得记住的是，2021年第281号法令制定了哥伦比亚保护和养护鲨鱼，海鳐鱼和嵌合体的措施，“这些物种对于维护国家领土海洋的健康具有生态重要性，这就是为什么它们捕鱼并且禁止营销”。

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