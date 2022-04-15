Subvariants of Ómicron BA.4 and BA.5: WHO explained whether they are more severe or more transmissible than the previous ones

尽管 COVID-19 感染者和死亡人数最近有所减少，但世界卫生组织（世卫组织）正在密切关注冠状病毒和冠状病毒的演变变种及其子血统的出现。 Ómicron仍然是世界上占主导地位的病例，最近发现了其子子宫BA.4。和BA.5 ，根据联合国卫生机构的说法，这 并不意味着它们会产生比其更严重的病例或更容易传播其他已经在流通中取得进展的子变体。

根据世卫组织的数据，上周死于 COVID-19 的人数是自疫情头几天以来的最低水平。但是，他警告说， 在某些国家，病例仍存在 “严重高峰”，这种情况给医院带来了压力。

随着冠状病毒的不断发展，我们绝不能 “忽视” 它的变化。全球卫生机构主任特德罗斯·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提请各国政府注意增加检测数量和测序样本的必要性，以便科学家能够跟踪现有变异体并在出现新变种时识别它们。

他强调，病例和死亡人数的减少并不一定意味着 “风险降低”。他指出，如果减少检测该疾病的检测次数，“控制其趋势的能力” 就会受到损害。

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó a los gobiernos que hagan más testeos y vigilancia genómica del coronavirus/OMS Europa Press

Ghebreyesus 博士说：“ 目前我们正在密切关注许多 Ómicron 谱系，包括 BA.2、BA.4 和 BA.5 以及另一个已检测到的由 BA.1 和 BA.2 组成的重 组血统。”

该组织的首席流行病学家Maria Van Kerkhove博士报告说，包括南非和一些欧洲国家在内的多个国家已经报告了变异BA.4和BA.5。“到目前为止，可用的序列不到 200 个，我们希望这种情况会改变（...）他说，我们正在密切关注（该病毒），以查看病例检测是否有高峰，但（到目前为止）我们还没有看到流行病学或严重程度有任何变化。”

就该机构的紧急情况主管迈克尔·瑞安而言，他警告说，只要病毒继续演变，世界 “就不能忽视它”。“在这一点上，假设更少的病例意味着绝对降低风险是非常不明智的。我们对死亡人数的下降感到高兴，但是这种病毒以前让我们感到惊讶，它使我们措手不及，” 他警告说。

瑞安解释说：“ 我们需要做好工作，尽可能地跟踪这种病毒，同时人们尽可能恢复正常的生活 。”本组织的科学主任苏米亚·斯瓦米纳森（Soumiya Swam inathan）博士警告说，血统和重组将继续出现，世界必须继续投资于改进新疫苗等工具。

他说：“我们需要为病毒可能发生巨大变化以至于能够避免目前的免疫能力做好准备。”冠状病毒疫情仍然是全球突发公共卫生事件。 世卫组织主任还强调，随着时间的推移，该病毒的传播性越来越高，特别是对于无法获得医疗保健和抗病毒药物的未受保护和未接种疫苗的人 来说。

El virus se ha vuelto más transmisible para las personas no vacunadas que carecen de acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos antivirales/REUTERS/Sumaya Hisham/Archivo REUTERS

“最好的保护方式是在建议时接种疫苗和加强剂量。保持佩戴口罩，尤其是在繁忙的室内空间。对于封闭的空间，通过打开门窗来保持空气流动，并投资良好的通风系统，” 他问道。

他还回顾说，负责评估 COVID-19 形势的全球状况的《国际卫生条例》突发事件委员会本周一致同意继续将疫情视为全球突发公共卫生事件。特德罗斯谈@@ 到委员会的决定时说：“现在是时候更加努力地挽救生命了，而不是放松警惕。”

4月11日，南非科学家宣布检测到Ómicron变异体的两个新子系，即BA.4和BA.5。它由该国基因测序机构负责人图里奥·德·奥利维拉（Tulio de Oliveira）传播。 他的小组是宣布检测Ómicron BA.1的人，该组织自去年11月以来在世界上产生了爆炸性波浪。

Los sublinajes de Ómicron BA.4 y BA.5 no son más transmisibles que las otras subvariantes detectadas desde noviembre pasado/Archivo Andriy Onufriyenko | Getty Images

他通过短信和一系列推文说，这些血统被命名为 BA.4 和 BA.5。但是，根据德奥利维拉（de Oliveira）的说法，谱系并未在南非引起感染的高峰，并且已在几个国家的样本中发现。德奥利维拉在@@ 短信中说：“鉴于南非的感染、住院和死亡人数很少，我们对这种持续演变感到警惕，但并不担心。”他说：“关于中和病毒和疫苗的所有实验室科学都已经到位，我们正在加强基因组监测。”

德奥利维拉说，在博茨瓦纳、比利时、德国、丹麦和英国的样本中也发现了 Sublinages BA.4 和 BA.5。这两个谱系的尖刺蛋白（有助于其附着在人体细胞上的病毒部分）与 BA.2 亚血统有相似的突变，后者似乎比 11 月发现的变种更具传染性。他说，它们还有一些额外的突变。

此外，世卫组织负责人本周再次回顾了疫苗分配的不平等。他强调说：“缩小疫苗分配的差距是提高人口免疫能力并保护其免受未来浪潮影响的最佳方法，” 他强调并强调需要为未来制定一项新的疫情条约。他总结说：“关于流行病的新协议是我们对抗已知病毒的最佳集体防御措施，当然也是对抗下一种X病的最佳集体防御。”

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