韩国宣布取消与疫情相关的主要限制

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

韩国本周五宣布，它将取消与大流行有关的主要限制，但面对该国因Ómicron变种冠状病毒引起的感染人数下降，必须在室外和室内强制使用口罩。

正如在新闻发布会上宣布的那样，从4月18日起，咖啡馆，酒吧和餐馆将不再需要在规定的时间关闭（目前要求它们在午夜关闭），并且可以见面的最大人数没有限制（目前限制为最多10人）由首相金富京发表。

金在联合社收集的声明中说：“奥米克龙在3月第三周达到顶峰（当时该国每天超过近60万例）后显示出疲软的迹象。”

金说：“在相当长的一段时间内，在室内戴口罩将是不可避免的，” 他补充说，政府将在两周内审查是否撤销强制性户外使用。

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum EFE

总理还宣布终止其他限制，例如大型活动最多可容纳299人，礼拜场所最多可容纳70％或在电影院用餐。

尽管韩国凭借其跟踪和测试系统很好地控制了第一波感染浪潮，但在2020年几乎没有实行限制，但它不得不从2021年1月开始这样做，并且曾一度禁止在 18:00 之后举行两人以上的会议。

他于去年11月撤回了它们，但是一个月后，他不得不重新激活它们并将其维护到现在，直到第六波浪潮和稍后出现omicron变种之前。

金还宣布，从4月25日起，COVID-19 将不再是埃博拉或中东呼吸综合征等 “1级传染病”，它将成为 “2级”，这将使感染者能够更灵活地得到治疗，而无需目前的强制性7天隔离。

总理警告说：“尽管我们现在正在寻求恢复正常，但我们将做好充分准备，假设风险可能会恢复。”

这个亚洲国家在上周平均每天增加16万例感染，总数已累计，人口约为5100万，感染人数约为1600万，死亡人数略多于20,000人，死亡率为0.13％。

（来自 EFE 的信息）

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