Millonarios 的传奇人物约翰·马里奥·拉米雷斯的儿子回忆起父亲与弗雷迪·林孔的轶事

“博纳文图拉巨像” 弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）去世后，他打进了哥伦比亚人民最难忘的进球之一，是与德国的平局，并使国家队在1990年意大利世界杯上进入了第16轮，他在职业生涯中留下了成千上万的回忆在国家足球比赛中，与该国其他偶像分享了这项激情的运动。

其中之一是约翰·马里奥·拉米雷斯（John MarioRamírez），他是百万富翁的传奇人物之一，他去年也因covid-19而去世。马特@@ 奥·拉米雷斯回忆起父亲对 '巨像' 的说法：“弗雷迪·尤西比奥·林孔·瓦伦西亚真是太棒了，然后停了下来。”

这@@ 则轶事是由蓝色偶像的儿子在他的Twitter帐户上发布的，他还上传了两张照片，其中他的父亲与Rincón一起出现：最近的一张是在前米洛斯球员去世之前，另一张是在与哥伦比亚国家队的电话中分享的。

这@@ 句话是为了回答他认为哪个球员是与拉米雷斯处于同一位置的最 “勇敢”，也就是最好的。

这位大使传奇人物的儿子说，由于他与父亲的亲密关系，他后来亲自见到了 “巨像”。

“我从未见过 Freddy 玩过，但是在他的视频中你可以看到他的品质，后来当我通过父亲认识他时，他在各个方面都是个裂缝。我说他作为一名球员是个裂缝，但作为一个人，他更像是：他的谦卑，他对待人的方式，” 他说。

他还说，林孔去世后，他还回忆起父亲去年去世的艰难时刻：“他的魅力，个性和品格，是踢足球所塑造的。听到弗雷迪·尤西比奥·林孔（Freddy Eusebio Rincón）去世的消息让我很伤心，因为这使我想起了我在2021年6月26日所经历的一切，这是我想要的从未到过的一天。”

这位年轻的足球运动员还向林孔的家人表示慰问，并感谢这位球员多年来对足球的承诺。

“我向偶像的亲戚、妻子、孩子和亲人表示最诚挚的慰问。我只是希望当他遇见我的老人时，他能给我一个拥抱，” 他总结道。

星期四，“巨像” 的遗骸被转移到他的家乡布埃纳文图拉，在那里他的棺材被调动在港口城市的一辆消防车中。

数以百计的汽车，摩托车和步行者参加了街头巡回演出，向他们的一位著名足球运动员说再见。许多人在挥舞着哥伦比亚国旗和白色手帕时哭了。有些人甚至大喊感情的短语。

大篷车在布埃纳文图拉的每条街上行驶。在每一场比赛中，人们都记得林孔的生活片段，尤其是他在拉斯帕尔马斯附近踢足球的那个下午。他们说，这就是他开始建立自己作为体育传奇人物的历史的地方。

夜幕降临时，正好在晚上 7 点 50 分，大篷车穿过弗雷迪长大的埃尔豪尔赫社区，40 分钟后，他们到达了体育馆雷纳托·巴塔拉的门口，棺材在家人、朋友和所有准备去布宜诺斯艾利斯的人们的欢呼声中进入了那里在燃烧的房间里开枪射击他





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