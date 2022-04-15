参议院推迟任命卡洛斯·艾莎·冈萨雷斯参加复活节假期

4 月 17 日下周日电力改革投票引起的对抗和讨论继续受到该国能源生产如果获得批准的路线而点燃。

如今，让我们有话要谈的是制度革命党（PRI）代表卡洛斯·米格尔·艾萨·达马斯（Carlos Miguel Aysa Damas）最近的职位，他表示将投票支持改革。

这位年轻的副手认为，这一决定是通过将三色板凳提出的十二点纳入总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AML O）的改革项目中而做出的。在社交网络上宣布之前，他被该党的替补席成员挑选为 “叛徒”。

同样，记者、分析家和其他党派，主要是国家行动党（PAN）的成员也提出了同样的指控。他们表示这是一次交流：他的父亲索诺拉州前州长卡洛斯·米格尔·艾萨·冈萨雷斯被任命为多米尼加共和国大使，以换取儿子的投票。

El diputado también fue celebrado por diputados y seguidores de la 4T (Foto: TW @JHRomero_)

事实是，参议院的简短声明打断了对艾莎·冈萨雷斯（AysaGonzález）的批准，该声明通知说，如议程所示，投票将不再在12日星期二进行。相反，他们表示，将在不指定具体日期的情况下 “在另行通知之前” 这样做。

在这场争议和参议员肯尼亚·洛佩斯·拉巴丹（KenyaLópezRabadán）等参议员的反对下，她保证不会投票给他，参议院发表了另一份声明，为推迟听证会辩护。

公报指出，推迟的原因是会议可能没有足够的法定人数。

这是因为有几位议员在墨西哥城以外参加圣周。

Fue calificado como traidor a la patria por parte del partido de la Revolución Institucional (Foto: ElMundoInforma1)

他们说，出于这个原因，外交关系委员会主席和拉丁美洲和加勒比外交关系委员会主席说：“我们决定将会议推迟到以后举行，并确定会议将在4月28日结束的常会期间举行。”

最后，他们指出，委员会主席断言，“除上述事实以外的任何解释”，例如关于艾莎·达马斯的决定是贿赂的陈述，“都不符合事实”。

总统在今年年初宣布了他的任命，但将在本周二进行批准的讨论。在批准会议召开前一天，该会议被冻结，因为公报是在4月11日发表的，第二天收到。

外交关系委员会主席的民族复兴运动（莫雷纳）参议员赫克托·瓦斯康塞洛斯推迟了会议。

如果这还不够的话，PRI议员通过他的Facebook帐户指出，在 Twitter 上创建了虚假的个人资料，其中分享了支持AMLO的帖子，或者他与路易斯·多纳尔多·科洛西奥进行了比较。

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