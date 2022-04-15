俄罗斯威胁芬兰和瑞典打算加入北约：“他们必须了解后果”

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una imagen de archivo. EFE/ Sergei Ilnitsky

俄罗斯外交部周五警告说 ，芬兰和瑞典加入北约将对这些国家和欧洲安全产生 “后果” 。芬兰本周表示，它将在几周后决定是否申请加入北约，瑞典也在讨论加入北约的问题。

“选择权由瑞典和芬兰当局决定。但是 他们必须了解这一步骤对我们的双边关系和整个欧洲安全架构的后果 ，” 俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃在一份声明中说。

他补充说，“瑞典和芬兰加入北约不太可能有助于加强（它们的）国际声望。”

扎哈罗娃指出，两国的不结盟政策 “提供了可靠的安全水平”，而加入军事联盟 “无法加强其国家安全”。

扎哈罗娃说：“他们将自动在北约阵线会面。”

Un soldado sueco toma parte de los ejercicios "Cold Response 2022", junto a 30.000 tropas de la OTAN y militares de Finlandia y Suecia en Evenes, Noruega (Marzo 22, 2022. REUTERS/Yves Herman) REUTERS

俄罗斯前总统德米特里·梅德韦杰夫周四警告说，如果芬兰或瑞典决定加入，俄罗斯将在波罗的海三个国家和斯堪的纳维亚半岛附近部署核武器。

芬兰对北约的态度可能在 6 月完成加入北约，这拖累了瑞典，瑞典 在几周内已经不再看到假设的加入北约不太可能成为越来越现实的选择。

就在一个月前，当乌克兰和俄罗斯之间的战争持续了两个星期时，瑞典首相社会民主党人马格达莱娜·安德森为瑞典作为北约伙伴而不是北约成员的地位辩护，并认为可能的收入将进一步 “破坏” 局势。

尽管民意调查首次为加入联盟提供了大多数捍卫者，但席位最多的政党社会民主党和第三支议会力量极右翼的瑞典民主党人（SD）都反对加入。

但是，邻国芬兰的事态发展迅速，在 6 月的马德里峰会之前，人们已经猜测芬兰将进入芬兰，这动摇了瑞典的辩论。

（来自法新社和埃菲的信息）

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