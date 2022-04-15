拉斐尔·庞博（Rafael Pombo），FilBO中不可或缺的作品，其空间值得非常僵硬和非常友善的读者来参观

随着波哥大国际书展-filbo-版本的发展，有些作家在这个文学节上巩固了自己的地位，这不仅是因为他们的名字，还因为他们的作品在哥伦比亚文学中的重要性。有些人在展馆中的化身时间比其他人长，拉斐尔·庞博（Rafael Pombo）就是这种情况。

正是波哥大的作家成为了这个人物，对于孩子们来说，在不直接浏览由于其复杂程度而变得难以理解的 “砖头” 的作品的情况下，对文学有一种方法是非常必要的。在庞博（Pombo）和诸如 “RinRínTadpole” 或猫 “Michín” 之类的角色中，儿童文学作品在20世纪初开始掌舵，并且在2022年中期并没有失败。

这就是为什么他的生活，工作和轶事不仅会在主要博览会上得到赞赏，顺便说一句，该博览会将于4月19日（星期二）开始，而且还将展示一个名为 “魔术宇宙中的学徒庞博” 的虚拟组件，该组件由一系列数字活动组成，这些活动允许覆盖儿童及其助产人员。

这个空间是由拉斐尔·庞博基金会（Rafael Pombo Foundation）创建和运营的，该基金会通过促进对儿童友好的空间为文学文化做出了值得称赞的贡献，而且正如预期的那样，FilBO对他们来说也不例外，尤其是知道，今年的博览会将有专门的混合空间给这个和其他作者。

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但是，这个空间不仅仅是为婴儿及其看护者准备的。这种多模式体验也是为了让所有年龄段的人，尤其是新一代人享受而设计的，这样他们就可以了解新的交流选择，从而更多地了解 Pombo 对国家文学的贡献。

多感官体验还包括庞博的标志性人物中所包含的巨型摄影的分期，例如 “可怜的维耶西塔”（The Poor Viejecita），除了肉，水果，糖果，蛋糕，鸡蛋，面包和鱼之外什么都没吃；“胡安·马塔钦” 和同一个行走的蝌蚪有一天早上从他非常僵硬而且非常漂亮的房子里出来。

庞博基金会主任玛丽亚·德尔·皮拉尔·阿兰戈（Maríadel Pilar Arango）表示，拉斐尔·庞博基金会（Rafael Pombo Foundation）的目标之一是押注数字资源的建设，该数字资源旨在 “使儿童和年轻人通过以数字为重点的创意实验室可以构思一种场景”从关键和创造性的角度来看技术，使他们能够假设自己是数字公民”。

他还指出，诸如 “魔术宇宙的学徒庞博” 之类的内容使我们能够根据豪尔赫·伊萨克斯，何塞·亚松森·席尔瓦和何塞·尤西比奥·卡罗等哥伦比亚文学作品中的参考文献，“超越” 创造力和想象力。

应该注意的是，这个模拟空间将具有多种技术工具，使我们能够基于360°游览来可视化庞博博物馆，其中物理和数字融合在一个空间中。

最后，应该记住的是，拉斐尔·庞博（Rafael Pombo）站在哥伦比亚首都的书展上，嘉宾是孩子们，在如此众多的作家和文学新奇事物中，他们决定让自己被那些已经存在了不止一个时代的故事所迷惑世纪。

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