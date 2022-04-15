普京在乌克兰的 “计划A” 失败了：他真正的 “计划B” 是什么？

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

基辅周边地区经历了大约 40 天的虐待、强奸、处决、酷刑和不分青红皂白的炮击，让世界许多人都知道弗拉基米尔· 普京在 2 月 24 日下令的入侵到底是什么。在承认卢甘斯克和顿涅茨克地区为独立共和国两天后，莫斯科独裁者发动了一场残酷的攻势，不区分平民和军事目标。

他的 “计划A” 是立即征服乌克兰首都，暗杀沃洛德米尔· 泽伦斯基及其部分内阁，将政府改为军事上对他做出回应的政府，并像对待邻国白俄罗斯一样，从克里姆林宫手中控制它。但是，乌克兰军队的凶猛和智慧及其人民的决心击退了对该国大部分地区的袭击，并导致俄罗斯军队撤离了该领土的北部和中部。

然后，普京不得不提出一个 “B计划”... 这不在他的计划中。

这包括将其部队集中在该国东部，亲俄军队在那里袭击顿巴斯政府。普京将设法扩大自己的边界，将隐藏在地下的宝藏保留在这个富裕地区：其自然资源。但这还不是他想要的全部。

根据《华盛顿邮报》专栏作家法里德· 扎卡里亚（Fareed Zakaria）撰写的分析，莫斯科真正的 “B计划” 在南方。如果它实现了目标，“ 俄罗斯将把乌克兰变成一个经济瘫痪的国家 ，内陆国家，受到俄罗斯军事力量的三面威胁，总是容易受到莫斯科的再次入侵。”

对于扎卡里亚来说，关键在于敖德萨和该国南部。据作者称，乌克兰发动了两次战争：一场在北部和东部，另一次在南部，面向大海。在这方面，莫斯科取得了更好的成绩，也是它表现出最高效率的地方。专栏作家说：“马里乌波尔现在被俄罗斯军队包围和入侵，被困在那里的乌克兰军队无法得到补给。”他继续说：“乌克兰进入亚速海的通道已被封锁，俄罗斯军队有一条从克里米亚到顿巴斯内陆的连续陆地走廊。他们还试图向西移动，从赫尔松到敖德萨。”

“ 敖德萨是奖品。作为乌克兰与世界进行贸易的主要港口，它是乌克兰经济上最重要的城市。 如果敖德萨倒台，乌克兰将几乎是内陆国家，黑海将成为俄罗斯的湖泊，这肯定会诱使莫斯科将其军事力量扩展到摩尔多瓦，摩尔多瓦自己的地区与许多讲俄语的人（德涅斯特里亚）分裂，” 扎卡里亚绝对合乎逻辑地说。他警告说：“ 这不一定要发生 。”

为了使俄罗斯海军失败，它提议北约对黑海实施禁运，就像在20世纪90年代的巴尔干危机中所做的那样。“前北约盟军最高司令退休海军上将詹姆斯·斯塔夫里迪斯支持拜登政府采取的步骤，但敦促西方在各个方面做出更积极的回应。他在推特上说，给乌克兰战斗机和防空系统，并帮助其进行网络攻击，并向他提供反舰导弹，以 “将俄罗斯船只沉没在黑海中””。

最后，他建议大幅增加援助，防止俄罗斯继续为向欧洲供应天然气筹集数十亿美元。“自入侵以来，美国已向乌克兰提供约160亿美元的援助。同时，预计今年世界将向俄罗斯支付3,200亿美元的能源费用。只要存在这个漏洞，经济制裁就不会迫使普京结束战争。迫使俄罗斯坐到谈判桌旁的唯一压力是南方的军事失败。普京的A计划失败了，但我们不能让他的B计划成功。”

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