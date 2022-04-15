PRI 代表警告卡洛斯·米格尔·艾萨支持电力改革的后果

在制度革命党（PRI）的副手卡洛斯·米格尔·艾萨宣布他将投票支持总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）推动的电力改革，三色立法者警告说，他的替补同伴的决定将产生后果。

立法者劳拉·哈罗（Laura Haro）通过参加由与三色有关的公民组织的大使馆举办的Twitter Space Betrayal 活动，表示他们很清楚自己在下议院共同投票反对莫雷纳民族复兴运动的目标，因为 “很明显她只想制造压力然后消耗他们决定投票反对的压力”。

关于赞成艾萨的投票，这位政治家指出，该党的国家政治委员会（CPN）下令对该倡议进行投票，“很明显，任何违反该决定的人都有被驱逐的风险。”

El diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor de la Reforma Eléctrica se caerá su carrera política (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

副主席泽维尔·冈萨雷斯则表示，如果艾莎投票赞成电力改革，他的政治生涯将下降。

他强调说：“当我们一起去时，这里没有空间容纳以这种方式背叛的人。”

同时，国会议员索非亚·卡瓦哈尔·伊松扎（SofíaCarvajal Isunza）保证，组成PRI席位的70名议员对墨西哥有承诺，因此他们将投票反对改革。

立法者指出，“由于 PRI副主席兼国家主席亚历杭德罗·莫雷诺（Alejandro Moreno）和议会协调员鲁本·莫雷拉（Rubén Moreira）在议会中所做的出色工作，该集团仍然团结一致”。

在卡洛斯·米格尔·艾萨的宣布中，他说自己是可以预见的，因为他是个 “非常不成熟” 的人。

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