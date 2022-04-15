Pharaoh Love Shady 以及他哭泣的时候，他回忆起自己成名前遭受的极端贫困

从秘鲁到世界。Pharaoh Love Shady 已将自己确立为当下的说唱歌手之一。他对波多黎各歌手 Resid ente 的最新作品 “tiradera” 名为 “Rip [R] esentido（Freestyle session #13）”，在 YouTube 上的观看次数超过 400 万，因此成为当下的城市艺术家之一。但是，它的开始还不起眼。

Jesús Valle Choque，真名 Pharaón Love Shady，2000 年 7 月 25 日出生于阿雷基帕；他是一个农业家庭的儿子。众所周知，完成学业后，他致力于在公共汽车上唱歌以换取金钱。他还担任街头小贩来养家糊口，因为他有 6 个兄弟姐妹，他们鲜为人知或几乎一无所知。他所做的一切都是为了有一天成名的梦想。

这就是21岁的阿雷基帕（Arequipa）看到了在互联网上向全世界展示自己的可能性，并开始将视频上传到Youtube的方式。2019年，他发行了他的第一首歌曲 “没有避孕套”，剩下的就是历史了。它在社交媒体上风靡一时，像 Ozuna、Nicki Nicole 和 J Balvin 这样的艺术家也给予了支持。最近，Residente 宣布自己是他的粉丝。

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

但是，Pharaoh Love Shady 从未忘记过他卑微的根源。在Maiky Backstage于2019年进行的一次采访中，当被问及他的出身时，这位秘鲁艺术家崩溃了。“法拉，你来自什么社会地位？”，他们问他，他震惊地回答说：“从最低的街区，从街上。我已经受够了。哦，我已经受够了到达那里的痛苦（这里）。为了记住所有让我付出代价的事情，我想流下幸福的眼泪。”

“啊，他把我打倒了（问题）。感动我的记忆... 是巨大的。这让我付出了多大的代价。自从我第一次开始以来，没有人可以帮助我。我一直饿了。我记得很开心，也带着（悲伤）记得它。 这个问题触动了我的心。我是一个多愁善感的人，我并不总是很强硬，” 她含泪地说。

Pharaoh Love Shady 泪流满面地记得自己在成功之前所遭受的一切 | 视频：Instagram/ @maikybackstage）

居民回应后，法老之爱 SHADY 说了什么？

自从 Residente 带着他的 “射手” 离开 J Balvin 以来 “惨败”来自阿雷基帕的说唱歌手 BZRP Music Sessions 49 为 “还有什么” 的表演者辩护，当时他认为波多黎各人为了在行业中脱颖而出做了所有这些媒体对抗。

但是没有人想到 R esidente 在听到他献给他的 “tiradera” 之后会回应我们的同胞。“你是最棒的。我是你的粉丝。他一直在努力写作，” 波多黎各人在他的社交网络上告诉秘鲁人，在平台上引起了各种各样的反应。

Pharaoh Love Shady 毫不犹豫地回应了前第 13 街。尽管他感谢他的姿态，但他表示他没有充分利用自己的潜力。 “谢谢你接受它，再增加一个粉丝真是太好了。我一直都很努力，这只是我潜力的13％，” 他回答说。

应当指出的是，法老之恋谢迪（Pharaoh Love Shady）还有其他流行的歌曲，例如 “我很帅”，“我持续了两个小时”，“Panocha Remix”，“哦，我vengo”，“罪恶避孕套”，“我很高兴” 等。他继续与波多黎各说唱歌手 Jon Z 和 Ele A el Dominio 以及 Kevvo 合作。他还出现在 Black Records 制作的虚拟音乐会 “Trap Live Peru 2020” 中。

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

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