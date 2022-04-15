帕特里夏·阿门达里斯在批评 AMLO 的电力改革后回应了罗伯托·马德拉佐

总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）推动的关于电力改革的辩论和投票正在临近，这种情况加剧了支持和不赞成这项能源立法修正案的人之间的讨论。

出于这个原因，制度革命党（PRI）的前总统候选人罗伯托·马德拉佐使用了他的 Twitter批评该提案将带来的假定好处，其主要目标是加强联邦电力委员会（CFE）。

根据这位前政治家的说法，第四次转型（第四季度）打算实现的是将 CFE的产能扩大20％，这种情况不可能持续，因为这意味着消费者的最终关税将增加。

出于这个原因，他保证这种情况不是洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）所说的 “能源主权”，因此他敦促人们不要被民族复兴运动（莫雷纳）的成员和支持者所欺骗。

“强迫超过当前发电能力的 #CFE 20％ 的参与将提高电价；只有通过补贴，我们才能降低所支付的价格。这不是能源主权，而是能源奴役。别让 #Morena 欺骗你，” Madrazo 在社交媒体上写道。

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

面对这些声明，樱桃党的代表帕特里夏·阿门达里斯（Patricia Armendáriz）出来为电力改革辩护，并向PRI的前成员解释了一些问题。

这位女商人还解释说，CFE完全有可能遵守这一要求，因此她回忆起该国北部在2020年冬季私人用尽天然气供应的情况，这种情况由联邦委员会控制。

“@CFEmx 有能力满足 100％ 的需求，正如我们在冬天悲剧用完天然气的那一天所证明的那样，所有私人天然气都出来了，我们设法供应了整个 @RobertoMadrazo_ 市场。问候，” 鲨鱼坦克计划的前参与者重申。

该社交网络的用户无法对Armendáriz的消息发表评论，因为自发布以来，它禁用了公众的答案选项，但只有某些人可以这样做，尽管自发布以来的12个多小时内，没有人采取过这样的行动。

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

这不是他在4月14日发布的与电力改革有关的唯一推文，因为他很早就开发了一条小线索，要求议员们在投票时达成一致，因为他说，如果他们不支持这项提议，他们将反对祖国。

“我对 #ReformaElectricaVa 的评论越多，我就越确信所有人都需要一致性 @s l @s compañer @s 副手 @s 必须投票赞成改革的代表投赞成票。没有办法说他们投票支持这个国家然后投反对票，” 莫伦尼斯塔议员开始说。

他还表示，“调度与合同网络” 将导致CFE损失数百万比索，这些比索可用于降低关税或投资清洁能源。

随后，他敦促众议院的所有同事研究现政权和拟议的电力改革，以意识到这将真正使所有墨西哥人受益。

“改革是为了有利于所有墨西哥人。在这里，我要向你解释为什么这个问题很复杂，但有必要理解，因为我们有责任投票给墨西哥，而不是赞成一些甚至不是墨西哥的几家公司，” 帕特里夏·阿门达里斯说。

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