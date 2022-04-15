监察员办公室警告马格达莱纳侵犯经济、社会和环境权利的行为

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

4月15日星期五，监察员办公室提醒马格达莱纳省侵犯公民社会、经济和环境权利的行为。

监察员卡洛斯·卡马戈（Carlos Camargo）在与圣玛尔塔商会生产部门代表会晤时警告了这一点，他在会上邀请他促进该地区的经济复苏和增长。

“在没有继续执行刺激正规就业支持计划（PAEF）的政策的情况下，面对短期和中期信贷价格上涨的预期，更高的增长率可能会受到限制。这位官员说，必须继续保持2022年和2023年社会指标改善的道路，以恢复到疫情前的水平，并能够特别保障依赖这些生产链的人们的经济和社会权利。”

根据国家统计管理局（DANE）的数据，圣玛尔塔的经济复苏有助于改善就业状况。但是，脆弱性表现在商业结构和占该部门95％的大量非正规微型企业中。

在这方面，该实体表示，经济、社会和文化事务代表监察员办公室将提供支持，帮助该区域的生产部门阐明和加强其影响力的经济部门。

“监察员还对保护基本用水权表示关切，考虑到圣玛尔塔渡槽面临的主要问题，这一权利应该得到保障，那里的高需求量超过了净化能力，而且水域的流域明显恶化。该实体说，盖拉河、彼德拉河和曼萨纳雷斯河。

最后，捍卫者对保护基本水权表示关切，这是为了解决哥伦比亚加勒比地区这个城镇面临的主要问题之一，同时正在与环境和国家当局举行工作组会议，以推动寻求解决办法。结构性的。

监察员卡洛斯·卡马戈（Carlos Camargo）去年3月呼吁加倍努力，以应对由于上个月报道的拉尼娜现象导致哥伦比亚雨季的加剧。

到2022年为止，21个省的280个城市发生了386起冬季紧急情况。其中，210起是大规模移动，76次洪水和31次突然增加。联合国全球资源开发中心报告说，大约有3万人受到影响；据报告有48人死亡，61人受伤，3人失踪。受影响最严重的省份：昆迪纳马卡、安蒂奥基亚、考卡、威拉、托利马、乔科、里萨拉尔达、瓦莱和桑坦德。

访问安蒂奥基亚州圣卡洛斯市的官员说：“根据国家灾害风险管理系统发布的警告，圣卡洛斯的紧急情况与最近几周在该国其他地区发生的紧急情况一样，就是可能发生的紧急情况的一个例子。即降雨量增加的可能性可能达到历史水平”。此外，他补充说，在这个自治市中，有250个家庭受到不断增长的圣卡洛斯河的影响。

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