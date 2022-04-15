娜塔莎·德·克伦布鲁格：失踪游客的父母提供15,000美元的奖励

娜塔莎·德·克伦布鲁格因知道女儿的下落而提供奖励。视频：Ampato 新闻

比利时游客娜塔莎·德·克伦布鲁格（Natacha de Crombrugg he）于1月失踪已经快三个月了 24, 离开她住在卡巴纳康德区的酒店后, 打算游览科尔卡山谷阿雷基帕。正是出于这个原因，他的父母向任何找到女儿下落的人提供15,000美元的奖励。

他们于去年2月抵达秘鲁，但不得不返回自己的国家。但是，他们回到了阿雷基帕，说在找到娜塔查之前他们不会离开卡巴纳康德。

Eric 和 Sabine de Crombrugghe 保持着寻找女儿的信念和希望。

这位 28 岁的母亲在接受安帕托·诺蒂西亚斯（Ampato Noticias）采访时说，奖励的想法是她自己主动提出的，目的是寻找有关女儿的信息。为此，他们一直在杆子和公共场所贴海报。

萨宾强调了 Cabanaconde 人民的友善和热情好客，并感谢他们的声援。在这方面，他要求民众不要放下武器，继续搜查。任何信息，他们都要求通知海报上出现的数字。“我们将不胜感激任何可以帮助我们找到Natacha的信息。我们必须知道她是在峡谷里还是发生了什么事，” 母亲说。

他指出，到目前为止，还没有关于他下落的信息，发生的事情完全是个谜。“我们决心竭尽全力找到它。在找到她之前我们不会离开。请帮我们找到它，” 他说。

娜塔莎是什么样的？

据她的父母说，娜塔莎·德·克伦布鲁格（Natacha de Crombrugghe）是一位年轻的学者，她有很多朋友，很开心，她喜欢生活。“她是一个非常快乐的女儿。这是我第一次大旅行，” 他在谈到对秘鲁的访问时说。

他承认，尽管当局和救援人员大力动员起来寻找这名年轻的比利时妇女，但作为一项私人倡议，他们决定提供15,000美元的奖励。“人们可以放心地拨打这个号码。奖励在于我们和援助团体，” 萨宾说。

他指出，很高兴知道他们在这场战斗中并不孤单，并感谢他们，因为帮助即将到来。他要求人们在社交媒体上分享海报，以获取有关女孩下落的一些信息。

同时，30名警察继续在科尔卡山谷搜寻娜塔莎·德·克伦布鲁格和掉入科尔卡河水域的少年凯文·拉莫斯。

阿雷基帕警察区负责人PNP上校路易斯·帕切科（Luis Pacheco）几周前报道，据报两名年轻人失踪将近两个月后，警方仍在继续搜查以前从未去过的地区。

这位官员表示，昨天和今天，救援小组出去探索科尔卡河谷以前从未检查过的地区，这项工作将在接下来的几天内继续进行。

他报告说，刑事调查小组将视察该地区，因为 “不排除任何东西”。

游客娜塔莎·德·克伦布鲁格（Natacha de Crombrughe）在离开她住在卡巴纳康德区的酒店后，于1月24日失踪，打算游览科尔卡山谷。

1月25日，这名少年凯文·拉莫斯（Kevin Ramos）在调查对象的情况下坠入科尔卡河水域。

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