这个神圣的星期四，有超过 22,000 人爬上了蒙塞拉特步道

地区娱乐与体育研究所（IDRD）报告说，这个圣周四，有超过22,000人爬上了蒙塞拉特步道。这条人行道有 1,605 个台阶，在主要周期间从早上 5:00 至中午 12:00 开放。

圣达菲地方市长办公室解释说，在参观期间，地区实体的工作人员陪同教区居民和游客。同时，他们表示，有25人因受伤和轻微情况接受了治疗，而波哥大消防局 “已向未成年人提供了970把手以控制他们的进入”，该实体在其Twitter帐户上写道。

应该记住，由于covid-19疫情，这条路线是在全面关闭两年和部分容量之后启用的。该地区还评论说，如果他们是孕妇，75岁以上的成年人，身高不到一米的儿童以及受精神活性药物影响的人，则不允许爬路。他们还强调，禁止宠物进入。

“索道缆车和缆车的入口将开放至下午 6:30。我们建议从山上下来的人不要呆在下半部分，以免引起人群，” 当地市长办公室补充说。

计划在最繁忙的日子里，游客将有最后一个选择在下午 4:00 沿着小径走下去。从那时起，他们将进行一次扫荡，这样他们以后就不会呆在这个地方了。当地市长办公室补充说：“索道缆车和缆车的入口将开放至下午 6:30，” 他建议下山时不要留在下半部分，以免引起人群。

克劳迪娅·洛佩斯（Claudia López）的政府预计，本圣周将有6万多人登上山坡。实际上，根据政府秘书处分享的一份报告，上个棕榈周日，有近2万人参观了蒙塞拉特、瓜达卢佩和7月20日的传统宗教寺庙。

政府秘书费利佩·希门尼斯·安赫尔（FelipeJiménezÁngel）还表示，已经安装了一个统一指挥所，将从中监视主要周期间进行的所有活动。

东方山的步道在复活节启用

波哥大市长办公室报告说，Quebrada La Vieja、旧金山-维卡查、拉阿瓜多拉和瓜达卢佩-阿瓜诺索步道将在圣周期间向市民开放。这四条小径位于波哥大的东山。

将通过这些生态系统完成的路线保证了山丘保护区的被动娱乐和公共使用计划。要参加，公民必须事先在申请表中注册 https://gme.acueducto.com.co/visitas/。到达集合点后，他们将核实配额和疫苗接种卡。

地区行政当局警告说，瓜德罗普-阿瓜诺索公路将于4月15日星期五关闭，原因是将在通往瓜达卢佩的主要道路上进行朝圣。从洛斯拉什附近的Nuestra Señora de La Peña教堂，埃尔米塔·德拉佩尼亚或阿尔托·德拉克鲁斯到塞罗·阿瓜诺索和瓜达卢佩圣母保护区的朝圣之旅受到限制。唯一的通道正是通过瓜达卢佩教堂。

参观步道的一些建议是：

• 如果您有流感、发烧或呼吸困难的症状，请勿参加路线。

• 始终佩戴口罩。这是强制性的。

• 在入口线和步道内的路径上保持两米的社交距离。

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