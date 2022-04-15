每分钟一分钟：卡利告别布埃纳文图拉巨像弗雷迪·林孔

The coffin of former Colombian soccer player Freddy Rincon, who died after a car accident, is guarded by the police during his wake at the Roberto Lozano Battle Coliseum in Buenaventura, Colombia April 14, 2022. REUTERS/Ever Mercado NO RESALES. NO ARCHIVES

对弗雷迪·林孔（Freddy Rincón）逝世的哀悼继续震惊着这个国家，在致敬，眼泪和鼓励的话语中，该国向其中一位偶像道别。好吧，1990 年 6 月 19 日，“El Colosso” 在第 92 分钟对阵联邦德国的比赛中以一个进球让米兰沉默了下来，这一比分将使三色获得下一轮的资格。今天，布埃纳文图拉向儿子说了最后的告别，儿子后来将被转移到卡利，待在帕斯夸尔·格雷罗体育场的火热房间里，他的球迷将在那里向他致敬。

自昨天以来，尸体一直在布埃纳文图拉（Buenaventura）休息，因为在圣地亚哥德卡利（Santiago de Cali）进行防腐处理后，它被转移到港口，以便其人口可以陪伴它。他在下午 5 点 40 分左右到达这座城市，被带到罗伯托·洛萨诺·巴塔拉体育馆，在当局和消防员守卫的大篷车中间，布宜诺斯艾利斯人民带着白围巾和奥里韦德旗离开了跟随这次游行。

这就是向 “巨像” 致敬的方式

上午 8:30：弗雷迪·林孔的尸体从布埃纳文图拉的罗伯托·洛萨诺·巴塔拉体育馆转移到他母亲位于埃尔豪尔赫附近的家中，他的亲戚将在那里照顾他。

上午 8:33：棺材在掌声和家人的陪同下进入房屋，同伴们准备为纪念他进行各种祈祷。

上午 8:44：弗雷迪·林孔的棺材离开家中，前往赫拉尔多·托瓦尔·洛佩斯机场，转移到圣地亚哥德卡利。

El cuerpo de Freddy Rincón es trasladado en Buenaventura Facebook: Noticiero 90 Minutos

尸体将被放置在冷藏室里，等待将其安装在帕斯夸尔·格雷罗体育场的燃烧室中。

正在开发中...

继续阅读：



